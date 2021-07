Con chicanas a María Eugenia Vidal, los tuits a los que Patricia Bullrich les puso “me gusta” tras bajar su candidatura

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, está convencida de que le ganaba a la exgobernadora María Eugenia Vidal, si ambas se dirimían en una interna por la candidatura de Juntos por el Cambio en la Ciudad, según lo que dijo a LA NACION. Sin embargo, horas antes había bajado su postulación, al alegar que “no era imprescindible” y con la intención de blindar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el principal distrito que gobiernan.

No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños.

He tomado una decisión y quiero que la conozcan en esta carta: https://t.co/lPRNu3ofwV



Hilo 👇 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 3, 2021

El alcalde y la exmandataria bonaerense le agradecieron a Bullrich en Twitter por su accionar pero, en el medio de la interna que zanja JxC, muchos usuarios se quejaron por los términos del acuerdo. Incluso, hasta la exministra de Seguridad le puso “me gusta” a algunos de esos tuis que además de felicitarla por su decisión, algunos incluían chicanas a Vidal por haber mantenido un bajo perfil durante los inicios de la administración del Frente de Todos y por su carácter dialoguista.

“Patricia, si bien no estoy de acuerdo en que te bajes, creo que has tenido una altura política de excelencia. Creo que Vidal no la tuvo y creí que aceptaría provincia de nuevo, donde mucha gente quiere que vuelva. Una lástima la mezquindad que tuvo, no suma. Vos sí sumaste”, fue uno de los mensajes que la presidenta de Pro marcó con un corazón en Twitter, red social en la que publicó su carta para bajar su candidatura.

Tuits a los que les puso "me gusta" Patricia Bullrich Captura Twitter

“Siempre pasa, se ve que los aparatos políticos van en contra de lo que piensa la sociedad y no les interesa lo que pensamos. Patricia Bullrich era la cara de muchos de nosotros, mientras el resto de los que se dicen oposición estaban en su casa”, fue otro tuit avalado por Bullrich.

Tuits a los que les puso "me gusta" Patricia Bullrich Captura Twitter

“Lamentablemente ganaron las palomas, esto me hace replantear qué haré con mi voto. Yo no voto gente que chatea con el enemigo”, decía otro tuit, al que la presidenta de PRO -que lidera el ala más vehemente contra el Gobierno de JxC- le puso “me gusta”.

Tuits a los que les puso "me gusta" Patricia Bullrich Captura Twitter

El mes pasado, Bullrich había apuntado contra Vidal públicamente. No solo mostró su pretensión -al igual que la del expresidente Mauricio Macri- de que compitiera en el territorio bonaerense que gobernó durante cuatro años, sino que manifestó que la indefinición de la exgobernadora “no le ayudaba” a JxC.

Además, en LN+ comentó, en sintonía con los tuits a los que les puso “me gusta”, que Vidal “tuvo muy poca participación” este año. “Ella está tratando de tomar distancia de nuestro propio gobierno”, llegó a señalar Bullrich.

Anoche, la propia Vidal escribió: “Felicitaciones, Patricia Bullrich, por tu decisión a favor de la unidad en esta elección tan importante, y de recorrer la Argentina defendiendo los valores de Juntos por el Cambio”.

Felicitaciones a @PatoBullrich por tu decisión a favor de la unidad en esta elección tan importante y de recorrer la Argentina defendiendo los valores de Juntos por el Cambio. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 3, 2021

Rodríguez Larreta se sumó al mensaje de Vidal y unos minutos después también utilizó su Twitter para celebrar el pacto con Bullrich, que no escatimó momentos de tensión al momento de tejerse. “Gracias por tu gran muestra de responsabilidad, compromiso y convicción. Sin dudas sos una referente en todo el país”, le dijo en su publicación el jefe de Gobierno a Bullrich, quien se encargará ahora de diseñar el cierre de las nóminas electorales de Pro en el territorio nacional, de cara a las elecciones legislativas de este año.

Gracias, @PatoBullrich, por tu gran muestra de responsabilidad, compromiso y convicción. Sin duda sos una referente en todo el país. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) July 3, 2021

