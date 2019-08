El Obelisco y la Plaza de Mayo son los epicentros de las protestas Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Movimientos sociales protagonizan hoy múltiples protestas con asambleas, ollas populares y marchas en reclamo de medidas concretas al Gobierno tras la devaluación del peso de los últimos días.

El cruce de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, el Obelisco y la Plaza de Mayo, en el centro porteño, son los escenarios desde donde Barrios de Pie, Corriente Clasista Combativa y la CTEP más el Frente Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) presentan sus cuestionamientos al Gobierno.

La lista de reclamos está encabezada por un "aumento del Salario Social Complementario en la misma proporción que el salario mínimo, vital y móvil, en un 50% y la convocatoria al sector de la Economía Popular al Consejo del Salario", que se reunirá el 30 del mes actual.

Según un comunicado de prensa de la CTEP, piden también "aumento del 40 % de las partidas para meriendas y almuerzo de los comedores; el mismo bono de $2000 anunciado para el sector formal; cese de las suspensiones de los programas laborales; ley de Emergencia Alimentaria y prórroga de la Emergencia Social" entre otras medidas.

Con cortes, los movimientos sociales piden que se extienda la emergencia social Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Por su parte, el FOL precisó que realizará "un polentazo nacional" en el Obelisco y en otras plazas de las principales ciudades de la Argentina.

En tanto, a las 15, habrá otra concentración en el Obelisco para marchar a la Plaza de Mayo.

"La devaluación pega a los más pobres"

El secretario General de la CTEP, Esteban "Gringo" Castro, dijo que se realizan asambleas en todo el país para "definir un plan de lucha" y reclamar un "aumento" en las jubilaciones y salarios.

Castro culpó al Gobierno porque no ofrece una solución ante la situación económica que atraviesan los sectores más humildes ante el escenario de devaluación y aumento de precios de los alimentos.

"La devaluación pega a los más pobres y nosotros representamos a los trabajadores más pobres de la Argentina", dijo Castro en Radio Cooperativa. Y añadió: "Hacemos una asamblea para definir un plan de lucha, para expresar que tiene que haber un aumento importante de jubilaciones y salario".

Castro detalló que "hay pibes que no comen más de una vez por día, abuelos en la misma situación. Nos piden abrir un nuevo merendero. No nos queda otra salida que repudiar esta política, ya que en los 90 vivimos una situación parecida".

Finalmente dijo que el Gobierno "va a tratar de victimizarse pero ellos son los verdugos" y contó que por el momento "no he hablado con Alberto (Fernández), porque somos una organización gremial, no política, para resolver los problemas de compañeros".

Hay decenas de policías en las inmediaciones del Obelisco Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo