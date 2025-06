Pese a las diferencias en el “Triángulo de Hierro”, madura la idea de postular a un joven militante para enfrentar a Cristina Kirchner

Javier Milei ya expresó su mandato para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Quiere ir aliado a Pro y que su candidato estrella sea José Luis Espert. Santiago Caputo -gurú del Gobierno y jefe político de los militantes tuiteros- pide puertas adentro (y también en las cuentas de X que se le atribuyen) entronizar a candidatos jóvenes, mileístas puros y sin pasado en la política para competir con las grandes figuras del PJ en el bastión peronista. Karina Milei quiere tener el control de la lapicera y hacer campaña con el violeta y el apellido presidencial.

Cada vértice del Triángulo de Hierro tiene su mirada para encarar las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, cuando el Gobierno se medirá con el kirchnerismo y se posicionará de cara a los comicios nacionales de octubre, la gran batalla final. Luego de que Cristina Kirchner confirmara que será candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral, en La Libertad Avanza (LLA) se impuso la discusión sobre quién será la contrafigura de la expresidenta en esta elección.

La danza de nombres de las últimas horas incluyó un operativo clamor en redes sociales para postular a Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan. El principal influencer libertario dijo el martes a la noche, en su programa en el canal de streaming Carajo, que a Cristina le podría ganar “caminando”. Todos los tuitstar mileístas salieron a celebrarlo y a publicar fotos suyas para subirlo como potencial candidato.

Parisini es el líder de Las Fuerzas del Cielo, que busca representar al Gobierno en esta elección. De hecho, los primeros nombres que surgieron como naturales para rivalizar con Cristina pertenecen a esa agrupación. Sonó el secretario de Culto, Nahuel Sotelo (con un armado en Quilmes), y el titular del bloque de LLA en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo. “Pero lo de Dan sería espectacular”, dijo a LA NACION uno de los referentes de ese grupo.

La movida, sin embargo, hasta ahora no es más que un juego tuitero. En los papeles, Parisini nació en Santiago del Estero y reside en Capital Federal. Además, él nunca quiso dejar su rol de influencer y divulgador para convertirse en un político, a través de una candidatura. Quienes lo conocen entienden que dar ese paso le quitaría el “aura” que construyó como líder de la juventud libertaria, más allá que competir cuerpo a cuerpo contra Cristina resultaría un desafío superador.

El obstáculo que presenta una eventual candidatura del Gordo Dan es la resistencia que su perfil genera en las filas “karinistas”. Es decir, entre los armadores territoriales que responden a Karina y que están referenciados en Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja (titular de LLA de la provincia de Buenos Aires). Los “terrenales” tienen una disputa de larga data con los “celestiales” de Las Fuerzas del Cielo.

Por eso, mientras el clamor por el Gordo Dan crecía en las redes sociales, en el “karinismo” deslizaban: “No se trata de poner a un candidato de las redes o del territorio. La discusión es si poner a alguien recontra conocido o no. Y nosotros creemos que no tiene que ser muy conocido”. Una sutil manera de bajarle el pulgar al Gordo Dan, de altísimo perfil.

Un “tapado” como opción

Todavía no está nada dicho pero, con estas diferencias sobre la mesa, comenzó a tomar cuerpo la posibilidad de candidatear a un tapado. Se trata de alguien que, además de cumplir con el perfil de candidato que necesita la campaña libertaria, puede generar consensos en todas las tribus.

Según pudo reconstruir LA NACION, en la cúpula se comenzó a barajar la alternativa de postular en la tercera sección a Iñaki Gutiérrez, el influencer y encargado de la cuenta de Tik Tok de Javier Milei. Ya hubo sondeos para evaluar su perfil.

Con 24 años y un breve paso por la juventud de Pro, Gutiérrez no tiene que demostrar credenciales para que se lo mire como un mileísta de la primera hora, como un “pura sangre”. Fue de los primeros influencers identificables por el gran público por el rol que tuvo como community manager de Milei durante la campaña de 2021 y 2023 en Tik Tok, una red social clave para permear con el mensaje libertario entre los jóvenes de todo el país. Si bien al comienzo de la gestión había estado lejos de la Casa Rosada, hace meses volvió al corazón del poder: circula a diario por los despachos más importantes de la sede de gobierno, tiene llegada a Santiago Caputo y visita muy seguido a Milei en la quinta de Olivos, ya sea en días hábiles o los domingos.

De hecho, en el último tiempo, Iñaki cultivó una gran intimidad y cercanía con el Presidente, que le tiene un especial afecto por el rol que tuvo en su carrera política. Aunque él viene de las redes, los “karinistas” no lo ven con malos ojos porque él no usa el pin de Las Fuerzas de Cielo en la solapa de su saco. Es decir que tiene a su favor el cariño presidencial (difícilmente Milei haga campaña, abrace y le levante la mano a un candidato que no conoce) y la aceptación en las distintas facciones oficialistas. “Me suena bien, sí”, dijo uno de los tomadores de decisiones de la campaña violeta.

Todavía no está nada confirmado, porque Iñaki no reside en la provincia. Si se abre el zoom, pensar en una campaña de Cristina Kirchner -dos veces presidenta de la Nación además de exvicepresidenta- versus Iñaki Gutiérrez, suena hilarante. Sería casi una ridiculización de la contienda.

En La Libertad Avanza saben que muy probablemente, la de la tercera sección electoral será una elección para perder. Entonces, en un escenario así, prefieren jugar con un candidato joven, puro y sin ninguna ligazón con la “casta” que -aún perdiendo en el escrutinio- obtenga la ganancia política de haber encarnado la pelea del pequeño contra el grande, como David y Goliat.

Es la idea que transmitió el usuario @MileiLibertador (atribuido por todo el sistema a Santiago Caputo). Primero dijo: “A una señora mayor, comunista y condenada hay que ponerle enfrente un pibe, libertario, irreprochable”. Luego agregó: “Cuando una pelea no se puede ganar hay que cambiar la métrica de éxito”.

La idea no es nueva. En 2017, Cristina se candidateó a senadora por la provincia de Buenos Aires. Para competirle, Jaime Durán Barba (gurú de Mauricio Macri y primer mentor de Caputo) había querido postular al por entonces intendente de Pinamar Martín Yeza, un perfil joven que podía demostrar gestión, un sello de los amarillos en aquel momento. Finalmente el plan no maduró (Yeza no quiso dejar la intendencia a mitad de mandato) y Pro postuló a Esteban Bullrich.

Este martes a la noche, Karina mantuvo una reunión con “Lule” Menem y con Pareja, a quien ella confirmó como único armador de la provincia. Un rato antes, la hermana del Presidente se había sacado una foto con Espert. Fue solo un gesto para sintonizar con el deseo del Presidente. En la intimidad, el diputado no cosecha gran aceptación en el karinismo, que desconfía de todas las figuras con capital político propio y una ambición de poder más allá del proyecto de Milei.

La elección en la provincia tomó volumen tras el anuncio de Cristina Kirchner. Porque la candidatura de la expresidenta suma presión para que otras figuras “bajen” al territorio a defender al peronismo. Se habla, por ejemplo, de Sergio Massa como cabeza de lista en la primera sección electoral. Es un territorio crucial (tiene casi cinco millones de habitantes) y muy disputado entre ambos espacios políticos.

¿Qué ocurrirá si todos los pesos pesados del PJ se postulan en la elección provincial? ¿Y si repiten sus candidaturas en espejo en octubre? Es una de las alternativas que circularon en el campamento peronista en las últimas horas. A la hora de pensar las postulaciones, el frente de LLA y Pro tendrá que tener esa premisa en mente.