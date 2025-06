$LIBRA volvió al recinto: la oposición presionó para reactivar la comisión investigadora, pero Menem logró una nueva dilación

La comisión investigadora del caso $LIBRA -creada para indagar en la promoción del criptoactivo que difundió Javier Milei- sigue sin dar un solo paso. A casi tres meses de su aprobación en el recinto, continúa sin autoridades ni convocatoria. Este miércoles, en plena sesión, la oposición presionó y se llevó una victoria parcial: cedió en su intento de votar las autoridades en el recinto, a cambio de un compromiso de Martín Menem para convocar formalmente a la comisión la semana próxima y comenzar a destrabar su funcionamiento.

Tras una extensa discusión reglamentaria, seguida de un cuarto intermedio de más de media hora, Germán Martínez anunció un principio de acuerdo entre los presidentes de bloque y Menem: se resolvió dejar en stand by la moción de Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, y avanzar primero con el tratamiento del temario previsional. Según detalló, la comisión del cripto escándalo será convocada la semana que viene y se resolverá la designación de autoridades. El compromiso, dijo, apunta a evitar la parálisis institucional y a ordenar políticamente la discusión.

La moción de Agost Carreño se había basado en el artículo 228 del reglamento de la Cámara de Diputados, que habilita al cuerpo a votar cuando hay dudas sobre la interpretación del texto. “Creemos que el bloqueo lo tiene que resolver el cuerpo”, argumentó el diputado. La intención era que el pleno habilitara directamente la elección de autoridades para poner en marcha la comisión. Pero el oficialismo respondió con un contraataque técnico y se negó a habilitar la votación.

Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, hizo la moción para regularizar la comisión investigadora del caso $LIBRA Marcos Brindicci

El presidente de la Cámara, Martín Menem, cortó la discusión de un plumazo: “No quedan dudas de que no se trata de un tema de interpretación, sino de una modificación del reglamento”, sentenció. Descartó que el recinto pueda intervenir en el asunto.

Se respaldó en los artículos 106 y 227 del reglamento: uno establece que las comisiones deben autoconvocarse para elegir autoridades por mayoría simple; el otro prohíbe alterar el reglamento por resoluciones sobre tablas. Según esta interpretación, no había ambigüedad que votar, ni margen para reinterpretar lo ya aprobado.

La última vez que sus 28 integrantes intentaron elegir presidente, hubo empate: 14 votos para Sabrina Selva (UP) y 14 para Gabriel Bornoroni (LLA). Desde entonces, la comisión permanece congelada.

“No hay dudas. Se trata de la mala praxis política. No hay un solo antecedente que esto se haya resuelto en el pleno”, enfatizó Menem.

La respuesta encendió aún más los ánimos. Desde el bloque de Unión por la Patria, Paula Penacca le reprochó a Menem su accionar desde la presidencia. “Lo que usted tiene que hacer es poner a consideración la moción del diputado Agost Carreño. No hay mucho más para hacer. Hay un artículo, el 228, sobre el cual Agost hace su planteo. Yo no escuché a nadie hacer una moción contrapuesta a esta, pero si la hubiera, ponemos en consideración las dos mociones”, lanzó. Y lo acusó con dureza: “Esta es la tercera irregularidad que usted habilita a que se cometa. La semana pasada se arrogó la facultad de definir qué entra en el temario y qué no. Si usted o Javier Milei no tienen nada que ocultar, habiliten la discusión para que la investigación funcione”.

Desde la izquierda, Christian Castillo también apuntó directo contra Menem: “Usted no es emperador, es uno más de nosotros votado para ejercer la presidencia. Tenemos que votar la habilitación de la votación y después la presidencia de la comisión LIBRA, que tiene el rol de investigar”. Y remató: “Hoy mismo el presidente Milei está llegando a España a promover un activo cripto. Acá hay que investigar”.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, discute con Martín Menem Fabián Marelli - LA NACION

Desde Unión por la Patria, Cecilia Moreau fue aún más directa en su reproche al presidente de la Cámara. “Usted está incumpliendo los deberes de funcionario público. Tiene mandato hasta fin de año. Tiene que correrse a un lado si la estafa de LIBRA lo involucra y dejar que esta Cámara lo investigue. No está facultado a tomar decisiones por encima de este cuerpo”, disparó, en una de las intervenciones más duras de la jornada.

Desde el oficialismo, Nadia Márquez respondió con firmeza y apuntó directo contra Agost Carreño. “No planteó ninguna duda, quiere tener otro reglamento. Usted quiere cambiar las reglas, pero no se pueden cambiar las reglas de esta forma”, replicó. Y advirtió: “En todo caso, junten tres cuartos, jamás por mayoría simple. Quieren imponer una mayoría que no es”.

En defensa del Gobierno intervino también Silvana Giudici, diputada del Pro y aliada clave de los libertarios en cuestiones procedimentales. “Como no se ponen de acuerdo los bloques que la promueven, intentan vulnerar el reglamento”, acusó a la oposición. Y redobló la apuesta: “Nada dicen sobre lo que acaba de suceder, que ha causado 34 muertes por fentanilo adulterado. Van a tener que explicar la coincidencia de domicilios donde se radican estos laboratorios. Eso sí amerita una comisión investigadora”.

Nadia Márquez, de La Libertad Avanza rodrigo-nespolo-10977

Giudici no se guardó el cierre: “Nuestra posición es siempre a favor de la justicia, la transparencia y la división de poderes. Les digo que laburen, porque nadie habló de los vínculos del kirchnerismo con cada escándalo que la Argentina tiene que presenciar”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, dejó al descubierto una contradicción en el planteo de Giudici. Recordó que en una situación similar, fue la propia diputada del Pro -entonces en la oposición- quien presentó la moción amparada en el artículo 228, y que fue Elisa “Lilita” Carrió quien la fundamentó: “Esta Cámara no puede ser trabada por la decisión de un diputado. Se vota por mayoría simple y se emplaza a la comisión”. Martínez cerró con un mensaje que dejó Carrió, pero que apuntó directo a Menem: “Nosotros acordamos su presidencia, y si usted no hubiera convocado esta sesión, habríamos tenido que mocionar para cambiarla. Fue elegido para que esta Cámara funcione”.

La oposición denuncia una trampa reglamentaria para congelar la investigación del caso de la criptomoneda $LIBRA. La comisión existe en los papeles, pero no tiene conducción ni cronograma. Para unos, el bloqueo es deliberado. Para otros, es responsabilidad de quienes no lograron siquiera consensuar una presidencia. La semana que viene, los bloques críticos tendrán una nueva oportunidad. El caso $LIBRA, por ahora, está en la puerta: todavía no ingresó formalmente al Congreso.