Con el aval de Milei, Santilli y Pareja comenzaron a medirse para ser los candidatos a suceder a Kicillof

LA PLATA.- A instancias del presidente Javier Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el diputado nacional, Sebastián Pareja, comenzaron a medirse en territorio como posibles candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA). Ambos dirigentes escoltaron al Presidente durante su raid de dos días por Mar del Plata.

En este duelo, Santilli y Pareja iniciaron la campaña para intentar arrebatarle el poder al peronismo en la provincia que gobierna Axel Kicillof, un desafío que tomará volumen en los próximos dos años.

Pareja, que es resistido por las Fuerzas del Cielo, fue presentado anoche en La Derecha Fest por la diputada nacional Lilia Lemoine. “Quiero agradecer al Presidente Javier Milei que vino a revolucionar nuestras vidas. Es un orgullo estar acompañándolo”, dijo Pareja.

“En Mar del Plata nació la idea de la carrera presidencial de Javier Milei. Y en esta ciudad nació la idea de ir por la reelección para que en 2027 sigamos haciendo historia”, dijo el armador libertario en la provincia.

Luego, el presidente de LLA de la provincia de Buenos Aires se refirió tanto a la interna como a la campaña que comienza: “No se confundan. El enemigo no está adentro, es el kirchnerismo, ese kircherismo que estamos derrotando. Que derrotamos en el 2023, en 2025 y lo vamos a derrotar en 2027”, confrontó. Pareja, que responde en el ajedrez interno a Karina Milei, fue blanco de insultos y cánticos de militantes libertarios cuando se subió al escenario para presentar a Milei, el orador principal de la velada.

“Nosotros en la provincia de Buenos Aires, el último reducto del kircherismo vamos a gobernar en 2027. Vamos a gobernar esta provincia, se lo puedo asegurar”, prometió como si ya fuera candidato.

Sebastián Pareja y Diego Santilli, los posibles candidatos de la Libertad Avanza en 2027 en la provincia de Buenos Aires; ambos son de raíz peronista X @SPareja_

Pareja, incluso, fue más allá y prometió reformar la Constitución para terminar “con esas dos cámaras de chorros” e ir hacia un parlamento unilateral, en referencia a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza es minoría.

En diálogo con LA NACION, Pareja afirmó que no es candidato a gobernador y que falta para 2027. “Aún no se definió”, dijo. Tampoco se refirió a los agravios de los militantes. “Ni me preocupa”, minimizó.

Dos contra Kicillof

Santilli habló antes que Pareja en La Derecha Fest. También revindicó a Milei. “La Argentina estuvo secuestrada durante décadas. El triunfo es el cambio cultural de la Argentina”. Luego, se refirió específicamente a la provincia de Buenos Aires, donde ganó como diputado en octubre próximo. “Hoy tenemos una oportunidad enorme. Los argentinos no podemos perder la oportunidad que el presidente nos ha dado. Tenemos que ir a conquistar a cada uno de los distritos que todavía están en manos del kircherismo. El desafío comienza acá en la provincia de Buenos Aires”, señaló el exdirigente de Pro.

Siguió con su idea de confrontar con Kicillof. “Hay que tener transparencia a la hora electoral, como la tuvimos en octubre con la Boleta Única”, dijo, en referencia directa a la negativa del gobernador a modificar el sistema de votación. “Empecemos por acá. Por todas las provincias que no quieren cambiar. Salgamos del sometimiento”, expresó Santilli.

Santilli no esconde que tiene vocación de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pese a que en su entorno aseguran que hoy su foco está puesto en la función como ministro del Interior, el mensaje de anoche fue una proyección hacia 2027 al pedir la reelección de Milei. “Yo soy de los que creen que tiene que ser por un tiempo más. Tiene que ser por otros cuatro años”, dijo.

Lejos de evitar una interna entre los dos, Milei parece dispuesto a aceptar e incluso promover la competencia entre Pareja y Santilli para ver quién se queda con la candidatura a gobernador de Buenos Aires en 2027.