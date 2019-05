Con fuertes críticas al Gobierno, la UCR decidió seguir en Cambiemos

Negri, Rozas, Lousteau, Valdés y Naidenoff escuchan a Cornejo (de pie) Crédito: Ignacio Sánchez

El radicalismo instó a reformular la alianza oficialista; una comisión buscará convencer a Pro de sumar a sectores del PJ e incluso rediscutir la idea de una PASO oficialista

Laura Serra SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2019

Tras un debate caliente en el que predominaron duras críticas al Gobierno, la convención nacional del radicalismo aprobó anoche en Parque Norte una resolución en la que ratifica la continuidad de la UCR dentro de Cambiemos . Sin embargo, en la misma resolución -aprobada por 271 votos a favor, 14 en contra y 29 ausentes-, la UCR instó a reformular la alianza oficialista y a ampliarla a otros sectores políticos para evitar una derrota en las elecciones presidenciales de octubre. Lo planteó sin subterfugios y en tono descarnado el propio presidente del partido, Alfredo Cornejo , gobernador de Mendoza. "Hay posibilidades ciertas de salir derrotados de las elecciones de octubre y del ballottage", dijo, y advirtió: "Por ello, debemos estar abiertos a invitar a otros dirigentes a integrar la coalición".

"Se nos dice que nos van a responder que no, y que eso sería un papelón para el partido. ¡Peor papelón que te rechace el pueblo argentino en las urnas, en octubre! Por eso es necesario ratificar la coalición Cambiemos, pero también promover su ampliación", enfatizó Cornejo.

A diferencia del clima de expectativa y de optimismo que se vivió en Gualeguaychú hace cuatro años, cuando se conformó Cambiemos, ayer el ánimo en Parque Norte era otro totalmente distinto: en la militancia, pero también en la dirigencia, predominaban la preocupación por la suerte electoral del oficialismo y los cuestionamientos a la gestión del Gobierno, sobre todo en materia económica. Se escucharon, incluso, duros insultos contra el presidente Mauricio Macri . Sin embargo, la sangre no llegó al río; rebeldes y dialoguistas acordaron no sacar los pies del plato de Cambiemos, pero al mismo tiempo decidieron empoderar a Cornejo -enrolado en la línea dura del partido- para negociar con el macrismo los términos y las condiciones de la estrategia electoral con vistas a octubre.

Cornejo no estará solo en esa negociación; lo acompañarán sus pares Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), y otros tres miembros del comité nacional. Así lo resolvió ayer la convención.

No tiene mucho tiempo: el plazo de cierre de listas finaliza el 22 del mes próximo. En aquella mesa de negociación, el gobernador de Mendoza insistirá en la necesidad de sumar, antes de las primarias, al peronismo no kirchnerista a la coalición oficialista; a su juicio, es la única manera de asegurar el triunfo de Cambiemos en la primera vuelta. Lo expuso ayer en su discurso en Parque Norte: si se articula una coalición con este sector del PJ, "se le gana por paliza al kirchnerismo", auguró.

A quienes, dentro de su partido, le replican que el peronismo no tiene interés en integrar Cambiemos -de hecho, Alternativa Federal anunció la semana pasada que llevará una fórmula propia a las elecciones de octubre-, Cornejo responde taxativo: habría posibilidades si Mauricio Macri declinara su candidatura.

En el imaginario del gobernador mendocino todavía subsiste la esperanza de que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sea la candidata de Cambiemos. "Una gran primaria con Vidal, con Roberto Lavagna o con cualquiera que desee integrarse a esta nueva coalición como precandidatos aseguraría un piso de votos del 40 por ciento. El triunfo estaría garantizado", se entusiasman en el entorno de Cornejo. "Sabemos que será difícil disuadir al macrismo, ellos están muy cerrados e insisten en que Macri debe ser el candidato, pero hay que intentarlo", insisten.

Ese es el objetivo de máxima; en el medio, hay otras alternativas de negociación con el Gobierno que llevará el radicalismo. Entre ellas, la de las primarias. En la resolución final de la convención se incluyó esta alternativa "para potenciar la competitividad electoral de la UCR". El problema es que, también en este punto, el macrismo mantiene su negativa.

Esta cerrazón de Pro enardece al radicalismo. "El Presidente no puede decidir a solas la estrategia electoral. Queremos discutir la estrategia mano a mano, radicalismo con Pro y la Coalición Cívica, en igualdad de condiciones. También con otra gente si quiere sumarse. El Presidente no tiene prerrogativas especiales en esta coalición para tomar la decisión en soledad. Debe tomarlo con nosotros. Nosotros como partido hemos demostrado sensatez en nuestras propuestas, pero que no se abusen. El diálogo debe ser franco y respetuoso; somos tan miembros de Cambiemos como el partido que hoy ocupa la Casa Rosada", enfatizó Cornejo.

El jefe del partido puso el acento en otro de los puntos contenidos en la resolución: la necesidad de institucionalizar las reglas de funcionamiento de Cambiemos para que esta evolucione hacia una coalición de gobierno. Como sucede en otros países de la región, como los casos de Chile y Uruguay, resaltaron los convencionales, donde los socios tienen voz para la toma de decisiones. "Hasta ahora Cambiemos ha sido solo una coalición electoral", cuestionaron.

¿Qué sucederá si el macrismo se mantiene en sus trece? "Nosotros vamos a llevar todos los planteos a la mesa de negociación, a sabiendas que no solo el radicalismo, sino distintos sectores de Pro también piensan como nosotros", sostienen en el sector más duro de la UCR. De todas maneras, en la resolución de la convención se incorporó un artículo que promete ejercer presión hacia los aliados macristas: allí se establece que las listas de candidatos a legisladores nacionales del radicalismo podrán adherirse a las boletas de los precandidatos presidenciales que compitan en las primarias de agosto. En buen romance, el radicalismo podría optar por un candidato presidencial distinto a Macri para llevar sus listas legislativas. Se trata de una reivindicación lisa y llana al sistema de colectoras que el presidente Macri procuró eliminar por decreto de necesidad y urgencia.

En los votos hubo más apoyo a Macri que en 2015

Pese al fuerte tono de las críticas de un sector del radicalismo al gobierno de Mauricio Macri, la convención de la UCR terminó ayer con más votos que 2015 en apoyo a la alianza Cambiemos. Hace cuatro años, cuando la convención debatía si se aliaba a Sergio Massa o a Mauricio Macri, hubo 186 votos a favor de constituir una alianza con Pro. Ese día, en Gualeguaychú, hubo 72 votos de diferencia con los que optaban por no acercarse al macrismo.

Ayer, según señaló el auditor general de la Nación, Jesús Rodríguez, en su cuenta de Twitter, la convención del radicalismo terminó con 271 votos positivos. "La diferencia se duplicó. Decisiones institucionales pesan más que opiniones individuales", dijo.

Qué dice el documento

Ampliación de Cambiemos: En la convención triunfó la vertiente del radicalismo que apostaba a seguir formando parte de Cambiemos sobre quienes pedían abandonar la coalición gobernante y unirse a otros sectores, como el socialismo o GEN. Sin embargo, pese a que el documento acordado ratifica la permanencia de la UCR en el oficialismo, el partido reclamó "una nueva configuración en la coalición de gobierno" mediante la incorporación de otros sectores para fortalecer la alianza. "Esto permite articular con mayor audacia aún algo que esta coalición va a necesitar: un liderazgo amplio en la gestión de la administración pública", dice el escrito.

En la convención triunfó la vertiente del radicalismo que apostaba a seguir formando parte de Cambiemos sobre quienes pedían abandonar la coalición gobernante y unirse a otros sectores, como el socialismo o GEN. Sin embargo, pese a que el documento acordado ratifica la permanencia de la UCR en el oficialismo, el partido reclamó "una nueva configuración en la coalición de gobierno" mediante la incorporación de otros sectores para fortalecer la alianza. "Esto permite articular con mayor audacia aún algo que esta coalición va a necesitar: un liderazgo amplio en la gestión de la administración pública", dice el escrito. Cuestionamientos: Si bien el radicalismo seguirá apostando por Cambiemos, el Gobierno recibió críticas. Según la UCR, que enfatizó su reclamo para tener un mayor lugar en la toma de decisiones, el macrismo perdió "varias oportunidades de apertura interna". El documento, que se ahorró el fuerte tono crítico de los discursos de ayer, pidió por la construcción de una coalición "sana y previsible".

Si bien el radicalismo seguirá apostando por Cambiemos, el Gobierno recibió críticas. Según la UCR, que enfatizó su reclamo para tener un mayor lugar en la toma de decisiones, el macrismo perdió "varias oportunidades de apertura interna". El documento, que se ahorró el fuerte tono crítico de los discursos de ayer, pidió por la construcción de una coalición "sana y previsible". Institucionalización: El radicalismo pidió que en Cambiemos se establezca un "esquema de funcionamiento reglado" que permita tener "certidumbre en los procesos decisorios". Los cambios, señala el documento, deben tener en cuenta la formulación de "un programa común que responda a los preceptos doctrinarios" del partido y que "atienda los lineamientos fundamentales del programa de gobierno aprobados por la convención radical".

El radicalismo pidió que en Cambiemos se establezca un "esquema de funcionamiento reglado" que permita tener "certidumbre en los procesos decisorios". Los cambios, señala el documento, deben tener en cuenta la formulación de "un programa común que responda a los preceptos doctrinarios" del partido y que "atienda los lineamientos fundamentales del programa de gobierno aprobados por la convención radical". Crearán una comisión: El documento establece también la conformación de una Comisión de Acción Política, que estará liderada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y compuesta por los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) y otros dos miembros del partido. Con tono electoral, la comisión tendrá como objetivo fortalecer la presencia electoral del radicalismo en cargos ejecutivos y legislativos. Promueve las primarias para "dirimir la mejor oferta electoral" y establece que "todas las listas de precandidatos" a cargos legislativos podrán "adherirse" a las de cargos ejecutivos y viceversa.