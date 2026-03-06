Con la mira en 2027, los libertarios proponen eliminar y reducir más de un centenar de tasas municipales bonaerenses

En una acción coordinada en más de cien municipios bonaerenses, La Libertad Avanza (LLA) presentará hoy, en cada concejo deliberante donde tiene representación, proyectos para eliminar o bien reducir tasas municipales. La iniciativa constituye el puntapié inicial de la avanzada libertaria para intentar desalojar al kirchnerismo del dominio del territorio bonaerense en las elecciones de 2027.

La propuesta lleva el sello del presidente de LLA de la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional Sebastián Pareja, y ya cuenta con la venia del presidente Javier Milei y de la jefa del partido a nivel nacional, Karina Milei. El objetivo es dejar al descubierto a aquellos municipios cuya presión fiscal se ve agravada por el cobro de tasas cuya contraprestación no aparece clara o bien consideran excesivas.

Según precisó Pareja, habrá un proyecto por cada municipio donde los libertarios tienen representación en sus respectivos consejos deliberantes. En total son 116. Apuntan, sobre todo, a las comunas controladas por el kirchnerismo, aunque los proyectos también llegarán a los municipios controlados por Pro, la UCR y partidos vecinales aliados al oficialismo.

Las iniciativas variarán según la realidad presupuestaria de cada comuna pero, sumadas todas, se apunta a eliminar 138 tasas municipales, reducir otras 120 y simplificar 11, indican en el espacio libertario.

“Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión. La presión fiscal municipal no se traduce en mejores prestaciones”, advirtió Pareja, quien indicó que, según el relevamiento que hicieron los concejales de su espacio, Buenos Aires es el distrito con el promedio de tasas más alto del país.

“El 81% de esas tasas no tienen una contraprestación clara”, enfatizó el presidente de LLA, quien puso el foco en la primera y tercera sección, las más densas en términos electorales. En la primera pretenden eliminar y reducir 72 tasas; en la tercera, un total de 66.

El relevamiento libertario reveló casos “insólitos”. Es el caso de la “tasa Covid” que todavía se cobra en Morón -territorio que comanda el peronista Lucas Ghi- con el argumento de la emergencia sanitaria. O la que se cobra en Carlos Tejedor para gravar el movimiento de ganado, una caja que recauda unos $600 millones, estiman los libertarios. Allí gobierna la también peronista María Celia Gianini.

Los intendentes opositores ya están en alerta frente a la avanzada libertaria. La primera señal la recibieron hace un mes con el lanzamiento por parte del Ministerio de Economía del portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta oficial que releva y compara la carga impositiva entre distritos de todo el país, aunque con el foco puesto en los municipios bonaerenses.

Este portal no solo es informativo; habilita también a los contribuyentes a denunciar tributos locales que consideren excesivos o irregulares.

Reacción kirchnerista

La reacción de los intendentes no se hizo esperar. La intendenta de Quilmes, la kirchnerista Mayra Mendoza, replicó que si los municipios se ven obligados a cobrar tasas municipales es por el desfinanciamiento a la que es sometida la provincia de Buenos Aires por parte de la Nación desde que asumió Milei.

Mayra Mendoza y Máximo Kirchner, de campaña en el conurbano bonaerense

“Los recursos locales cada vez son más escasos por el desfinanciamiento a las provincias y por la caída de la actividad. Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal”, advirtió Mendoza.

“El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la provincia de Buenos Aires -insistió la intendenta de Quilmes-. Ustedes (por los libertarios) abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etcétera, y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia y abandono de Nación.”

Pareja le respondió. “Durante años el kirchnerismo gobernó la provincia y la Nación. Nunca bajaron las tasas que se cobran en los municipios que controlan”, replicó.

“Mientras el gobierno nacional avanzó en la reducción del gasto y la baja de impuestos, numerosos municipios —mayoritariamente gobernados por el kirchnerismo— mantuvieron o incrementaron la carga fiscal local", agregó.