El economista cuestionó a Macri y a Cristina Kirchner y llamó a votar por "el sentido común"

El precandidato a presidente por el frente Despertar, José Luis Espert, dio inicio formalmente a su campaña presidencial con un acto en el estadio Ferro. Con críticas tanto al presidente Mauricio Macri como a la senadora Cristina Kirchner, llamó a superar "la grieta" y "votar las ideas de la libertad y el sentido común".

El economista ingresó pasadas las 17.30 al escenario montado en el estadio de Caballito y posó como boxeador, mientras los parlantes del salón transmitían la canción del grupo Survivor, Eye of the tiger, de la banda de sonido de la película Rocky III. Envuelto entre papeles de los colores de la bandera, comenzó su discurso con una alusión a los intentos del oficialismo para que no pudiera competir en las elecciones.

"¿Vieron? No se podía terminar con nosotros así nomás. Contra la miseria de propios y extraños que nos quisieron bajar, y no pudieron, hoy estamos más fuertes que antes. Empezamos nuestro camino, lento pero firme, hacia la Casa Rosada. En este año predominarán las ideas de la libertad y el sentido común", dijo Espert, que se encontraba solo en el escenario, delante de una pantalla con el logo de su espacio, micrófono en mano. Antes había hablado su precandidato a vice, Luis Rosales.

Tras realizar un repaso por su vida y su carrera, el autor de La Argentina Devorada dijo: "Nuestra propuesta es simple. El sistema de la Argentina aplica un sistema económico que destruye a los que están dentro del país. Venimos a cambiar eso, a dinamitar ese sistema", lanzó.

En su discurso cuestionó a "las mafias", dijo que "las leyes laborales que tenemos no sirven", disparó contra la "caterva de sindicalistas mafiosos" y aseguró que "es falso que haya que blindar la economía". "El comercio es la base de la fortuna. Ahora a los amarillitos les agarró el ataque de firmar tratados de libre comercio con todo el mundo para sacarnos votos a nosotros", dijo, en una de sus tantas críticas al Gobierno.

También cuestionó al titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel: "Vas a terminar preso si dejás a los chicos sin clase", dijo. Y a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a quien dijo: "Bonafini, me tenés podrido con tu defensa de los subersivos, nosotros nos vamos a ocupar de las víctimas del terrorismo. Y nos vamos a ocupar de los militares sin condena, presos hace décadas, y de los que hoy mueren en la cárcel siendo octogenarios. La Argentina nuestra es la Argentina que piensa para adelante, basta de venganza", sostuvo.

Y criticó al kircherismo: "No tienen vergüenza. Después de 12 años que te choreaste todo, querés intentar volver. Deberías estar devolviendo la plata y presa. A los imbéciles que dicen que soy kirchnerista, les digo que tendrían que estar presos", añadió.

Finalmente llamó a "no comprar el discurso de que hay que votar dentro de la grieta". "Es una grieta falsa. Las elecciones están para votar a los mejores. No para votar al menos malo. Con la grieta le hacemos juego a la demente multiprocesada o al acomplejada. Votemos lo que preferimos. La Argentina tiene una oportunidad histórica para poner sobre la mesa las ideas de la libertad. No tengamos miedo. Por eso, viva el sentido común, viva la libertad", dijo.