Con una deuda millonaria y prestaciones cortadas, se pone en marcha la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas

El miércoles 1 de abril, en Semana Santa, se producirá el traspaso de los afiliados a la nueva obra social de los militares, surgida del desdoblamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). Así lo anunció el gobierno de Javier Milei, en momentos en que continúan los cortes de prestaciones en varios puntos del país y se mantiene la deuda de $212.000 millones.

Esa deuda creció significativamente en los dos primeros años de la gestión libertaria y, a la hora de encontrar razones, las fuentes oficiales atribuyen parte del pasivo al retraso de las “contribuciones patronales” que las Fuerzas Armadas están obligadas a aportar en su condición de empleadores del personal militar. Otras voces aclaran que ese retraso no alcanza a explicar el abultado desfinanciamiento.

Como lo dispuso el decreto 88/2026, firmado por el presidente Milei, los 529.000 afiliados que tiene Iosfa serán derivados a dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), para la familia militar, y la Obra Social de las Fuerzas de Seguridad Federales (Osffseg), para el personal de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.

Ambas verán la luz con un beneficio de inventario negativo sobre sus espaldas, ya que seguirán concentrando los reclamos por la caída de las prestaciones y la acumulada deuda.

Protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente a la sede de Iosfa en noviembre de 2024 ATE

Hasta ahora no llegó el saneamiento prometido por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, quien había anunciado que el Estado se haría cargo de la abultada deuda. En tanto, en varias provincias los afiliados enfrentan dificultades para la cobertura médica, incluso en casos de pacientes graves o con tratamientos complejos.

En sectores castrenses se sigue el proceso con preocupación y desconcierto, dado que muchos esperaban que el nombramiento del jefe militar Presti al frente de Defensa llegara acompañado de recursos para alivianar la crisis de la obra social y los retrasos salariales en las Fuerzas Armadas.

Prestaciones y faltantes

“Las prestaciones que se están garantizando en todo el país hasta regularizar la situación son las de alta complejidad, medicamentos de alto costo y derivaciones. Muchas de estas prácticas se demoran por las características federales y de diferencia de atención médica que hay en el país”, explicó a LA NACION una fuente cercana a la nueva obra social.

En la nueva OSFA aseguran que “el resto de las prestaciones se irán regularizando gradualmente, a medida que ingresen los recursos y atento a las conversaciones con prestadores y proveedores”.

Sin prestaciones en Mar del Plata

De todos modos, hay casos que preocupan y no pueden esperar. En Mar del Plata, donde la Armada tiene una fuerte presencia y existen también guarniciones del Ejército y unidades de la Fuerza Aérea, la obra social reúne unos 18.000 afiliados y el panorama es cada vez más complejo. “Hace tres meses que no tenemos prestaciones, tanto en el Hospital Privado de Comunidad, como en otras instituciones periféricas, centros oftalmológicos, institutos radiológicos y de kinesiología”, describió a LA NACION un oficial retirado.

“Lo único que atiende el Hospital Privado son casos oncológicos graves y de riesgo de vida. Peor no se puede estar. Todos los meses pagamos puntualmente y de manera compulsiva, a través del recibo mensual, y no hay prestaciones. Cualquier cosa que un afiliado se tenga que hacer, desde un análisis de laboratorio hasta una cirugía que exija internación, debe pagarlo todo de su bolsillo”, graficó.

Otros testimonios recogidos por este diario muestran que situaciones similares se replican en otras ciudades del interior, como Bahía Blanca, Trelew, Mendoza y Tucumán. Hay familias que, frente a casos de salud graves, presentaron medidas cautelares en la Justicia ante la falta de respuestas.

El coronel mayor retirado Ariel Guzmán, administrador para la etapa de liquidación de Iosfa Ministerio de Defensa

Traspaso de afiliados

“El pago de la deuda se regularizará gradualmente, a medida que comiencen a ingresar los recursos. Hay un acuerdo de las Fuerzas Armadas para realizar envíos de recursos progresivos: el primero en hacerlo será el Ejército, luego la Armada y después la Fuerza Aérea”, anticiparon a LA NACION. Explicaron que el resto de las prestaciones se normalizarán a medida que ingresen los recursos y atento a las conversaciones con los prestadores y proveedores.

El coronel mayor retirado Ariel Guzmán ya está trabajando como administrador en la etapa de liquidación de Iosfa, tarea que se extenderá hasta febrero de 2027.

El 1 de abril comenzará a funcionar la nueva OSFA, que reunirá a 343.307 afiliados (175.062 del Ejército, 90.301 de la Armada, 66.743 de la Fuerza Aérea, 6589 adherentes y 4612 civiles). Ya está conformado el Directorio del organismo, con cinco representantes de las fuerzas militares designados por el ministro de Defensa. Ejercerá la presidencia el general retirado Sergio Maldonado, exdirector del Hospital Militar Central.

La obra social que reunirá al personal de la Gendarmería y la Prefectura quedará formalizada el 1 de agosto. Tendrá 187.365 afiliados (116.610 de la Gendarmería, 69.220 de la Prefectura y 2258 adherentes) y funcionará a través de la contratación de una empresa de medicina prepaga.