Conflicto en el Garrahan: el Gobierno adelantó para este miércoles la audiencia con los gremios

En medio de los reclamos salariales de los trabajadores del Hospital Garrahan, el Gobierno adelantó para este miércoles la reunión con los gremios para llegar a un acuerdo y que cesen las protestas, la cual se realizará en la sede de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. En un principio, la audiencia había sido prevista para el jueves.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), compartió el comunicado y confirmó que se adelantó para este miércoles a las 14 horas la audiencia entre el gremio y el Gobierno. “Los funcionarios tienen que saber que si no realizan una oferta salarial estarán rompiendo la conciliación obligatoria“, aseguró y adjuntó el documento que certifica el cambio de día.

URGENTE!!



La audiencia ATE - Gobierno por el conflicto en el Garrahan se adelantó para mañana a las 14hs.

Los funcionarios tienen que saber que si no realizan una oferta salarial estarán rompiendo la conciliación obligatoria! pic.twitter.com/qdnXO4eOp9 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 4, 2025

Horas antes, el conflicto alcanzó un nuevo grado de tensión luego de que se realizara una asamblea en el Garrahan, en la que se rechazó la propuesta del presidente Javier Milei de entregar un bono para que los ingresos llegue a $1.300.000, lo que generó la continuidad de la medida de fuerza. Así, en el marco de la Conciliación Obligatoria, el Gobierno había llamado a negociar el incremento salarial el jueves a la 13.

Tal como consignó LA NACION, los residentes del centro pediátrico de referencia decidieron “continuar con el paro indefinido, ya que no hay propuestas de recomposición salarial por parte del Ministerio de Salud de la Nación, sino que nos daría un bono no remunerativo con los recursos del mismo hospital. Esto conlleva que [esa mejora] no forma parte de nuestro recibo de suelo, aguinaldo, etcétera”.

En la tarde del martes, dos proyectos clave avanzaron en el Congreso con el objetivo de garantizar el financiamiento de la salud pública: uno propone declarar la emergencia sanitaria pediátrica por dos años y el otro reconocer al Garrahan como “Referente Nacional de Alta Complejidad en Pediatría”. Ambas iniciativas estuvieron a cargo de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP).

Mientras tanto, el conflicto con los médicos residentes también se extendió al Hospital Posadas, de Morón, desde donde solicitaron que se establezca una mesa de diálogo para que se actualicen sus salarios. “Desde hace meses venimos manifestando una situación crítica, que pone en riesgo tanto nuestra subsistencia como la calidad de atención que brindamos diariamente. A pesar de los múltiples pedidos formales y públicos, no hemos recibido hasta el momento respuestas satisfactorias”, expresaron desde la Asamblea de Residentes del hospital, quienes además anunciaron un paro para el próximo martes.

En tanto, este miércoles habrá movilizaciones en la Plaza de los Congresos, en la ciudad de Buenos Aires. Además de manifestarse los trabajadores del Garrahan para exigir recomposiciones salariales, estarán presentes los jubilados, como todas las semanas, y el colectivo Ni Una Menos, a 10 años de la primera marcha.

Desde la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) mantuvieron este martes una reunión con funcionarios allegados al ministro de Salud, Mario Lugones, en la cual acordaron abrir una mesa de diálogo con las autoridades del área y el Garrahan para “mejorar los ingresos de todos los trabajadores”.