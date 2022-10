Banderazo contra la violencia y las tomas: la policía impide el avance de la caravana y los vecinos continúan a pie

VILLA MASCARDI.– Bajo la consigna “Basta de Terrorismo en Marcardi”, vecinos de la región marchan este domingo a la localidad ubicada a 36 kilómetros de Bariloche en repudio a la usurpación de terrenos por la comunidad mapuche Lof Lafken Winkui Mapu y los últimos ataques que reactivaron la escalada del conflicto.

La marcha fue convocada por Diego Frutos, propietario de La Cristalina, una de las propiedades que fue atacada esta semana. “Ya que el Gobierno no se quiere acercar a Villa Mascardi, nos acercaremos los pobladores. Ya nos dijeron que vendrán vecinos de Villa La Angostura, de El Bolsón, de el Foyel e incluso verdaderas comunidades mapuches de la región”, dijo Frutos a LA NACION.

La convocatoria se había fijado para las 15 horas y el punto de encuentro fue el inicio de la ruta nacional 40 que conecta Bariloche con Villa Mascardi. También estaba presente Luis Dates, propietarios de Los Radales, propiedad lindante que también fue atacada. Además del legislador de Pro de esta provincia, Juan Martín, ya llegó al lugar la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, y el diputado Aníbal Tortoriello.

Protesta en pedido de desalojo de grupos Mapuches de Mascardi. Marcelo Martínez

“Hay mucha angustia y bronca contenidas en los vecinos, pero también en las fuerzas de seguridad, que ante la directiva política de no actuar se replegaron y dejaron una zona liberada. Es necesario que quien tiene el poder actúe para ordenar esta situación antes de que estalle por cualquier lado y esto es una responsabilidad compartida entre Nación y Provincia”, dijo Martín a LA NACION y agregó: “Nosotros, como oposición, vamos a estar siempre ahí para ponerle el cuerpo a los problemas y para acompañar a las víctimas. Por eso la marcha de hoy. Es un grito desesperado de auxilio y quien tiene que hacerse cargo es el Gobierno”.

Bloqueo policial y negociación

Es probable, sin embargo, que los manifestantes no logren llegar hasta Villa Mascardi, como sucedió en el banderazo del 2020. La policía de Río Negro cortó la ruta a 27 km de la toma y no dejan avanzar a la caravana de autos.

Protesta en pedido de desalojo de grupos Mapuches de Mascardi. Marcelo Martínez

“ Esto es una vergüenza. La desprotección es total. Un gobierno que no le importa la soberanía, no podemos circular. ¿Por qué no pusieron todas estas fuerzas federales que aparecieron hoy allá? Los verdaderos mapuches no son estos, son unos adolescentes con apoyo de los políticos. Haciendo esto el Gobierno los está apoyando”, Fabiana Mendicoa, una de las manifestantes

Tras intentar destrabar el bloqueo policial, los manifestantes negociaron con la policía continuar el banderazo a pie, por la ruta, y avanzar al menos otros cinco kilómetros. Exministra de Seguridad, Bullrich participó en las tratativas con los efectivos al mando del comisario Elio Tapia.

Protesta en pedido de desalojo de grupos Mapuches de Mascardi. Marcelo Martínez

“Nosotros hicimos un comando unificado con los ministerios de Seguridad y los procuradores y logramos detener a los que lideraban estos movimientos. Fue detenido [Facundo] Jones Huala de acuerdo a todos los marcos legales y la Corte Suprema terminó decretando el envío a Chile. Hoy sabemos que está perdido, aunque no está tan perdido. Que esto no sea la causa de un lugar sino que sea una causa de los argentinos. No puede haber ni un solo milímetro ni acá ni en Rosario donde haya un Estado paralelo donde no sea la ley de la Constitución Nacional . Sigan luchando por una Argentina con ley y convicción”, arengó Bullrich, megáfono en mano, a los manifestantes.

Carta al Presidente

En paralelo, el presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), Nehuen Loncoman y el coordinador del Parlamento del Pueblo Mapuche, Orlando Carriqueo pidieron el “resguardo de las personas que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu, otras Comunidades y familias Mapuche Tehuelche de la Comarca Andina” ante la marcha.

Lo hicieron en una nota dirigida al presidente Alberto Fernández, a los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Aníbal Fernández (Seguridad) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad) y a Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, en la cual solicitaron una audiencia.

Protesta en pedido de desalojo de grupos Mapuches de Mascardi. Marcelo Martínez

“La misma es convocada desde sectores con claras posiciones ideológicas violentas, racistas y xenófobas. Son conocidos por sus expresiones de odio para con el pueblo Mapuche, e incluso en más de una oportunidad han llamado o incitado al ataque físico contra personas de distintas comunidades, han reconocido en medios de comunicación la intención de generar un daño a la Comunidad”, señalaron y repitieron sus ”sospechas de escenarios armados para endilgar la responsabilidad en el Pueblo Mapuche”. Reclamaron, además, que la justicia de Río Negro investigue y encuentre a los responsables de los “hechos delictivos”.

“Hacemos un llamado a la responsabilidad política y humana para no permitir que se agudice el conflicto. La mayor responsabilidad recae en el Estado pues los conflictos territoriales vienen arrastrando la historia de un genocidio que no ha sido no reconocido y mucho menos reparado”, cerraron.