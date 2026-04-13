Congreso a media máquina: el viaje de 21 legisladores a Estados Unidos posterga debates clave

La actividad en el Congreso tendrá esta semana un ritmo más bajo. Una delegación de 21 legisladores nacionales -cuatro senadores y 17 diputados- viajó a Estados Unidos para participar del Simposio RAP 2026, organizado por la Red de Acción Política (RAP) en las universidades de Harvard y el MIT. La salida de ese grupo, que reúne dirigentes de distintos bloques, obligó a reprogramar discusiones parlamentarias previstas para estos días.

El encuentro se desarrolla entre el 12 y el 17 de abril en la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts. Durante esa semana, la delegación alternará jornadas de trabajo en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y en Harvard, donde se discutirán temas vinculados con desarrollo económico, institucionalidad democrática, inteligencia artificial y el nuevo escenario geopolítico internacional.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado Santiago Pezzini/Comunicación Institucional Senado

La comitiva legislativa está integrada por los senadores Natalia Gadano (SER, Santa Cruz), Victoria Huala (PRO, La Pampa), Mariana Juri (UCR, Mendoza) y Bruno Olivera (LLA, San Juan), junto con los diputados libertarios Belén Avico, Mariano Campero, Silvana Giudici, Mercedes Llano, Nicolás Mayoraz, Luis Petri y Luis Picat. También asistirán los diputados de Pro Daiana Fernández Molero y Martín Yeza; de la UCR, Pamela Verasay y Diógenes González; de Unidos, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo y Nicolás Massot; de Innovación Federal, Yamila Ruiz; del PJ Guillermo Snopek; y de Elijo Catamarca, Fernanda Ávila.

La composición del grupo revela un reparto político particular. El Partido Justicialista (PJ), pese a contar con bloques numerosos en el Congreso -93 diputados y 21 senadores-, tiene una presencia acotada. Entre los pocos representantes peronistas figuran la diputada catamarqueña Avila, alineada con el gobernador Raúl Jalil, y el legislador jujeño Snopek (Unión por la Patria). En cambio, el grueso de los asistentes proviene de La Libertad Avanza, Pro y la UCR.

El jujeño Guillermo Snopek es uno de los pocos opositores que viajarán a Estados Unidos Marcos Brindicci

Agenda legislativa reducida

Las ausencias ya impactan en la agenda parlamentaria. En la Cámara de Diputados el trabajo se limitará esta semana a algunas reuniones puntuales de comisión. Entre ellas, la de Relaciones Exteriores, que analizará tratados internacionales de extradición con Chile, Polonia y Costa Rica.

Será en un trabajo conjunto con la Comisión de Legislación Penal, donde también se avanzará en acuerdos de cooperación jurídica en materia penal con Serbia, Cuba e Italia, además de convenios vinculados con defensa nacional, intereses marítimos y recursos naturales.

Nicolás Massot y Fernanda Ávila participarán de la comitiva a Estados Unidos Hernán Zenteno

Pero el viaje obligó a postergar uno de los debates más sensibles de la semana. La reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General, prevista para este martes, quedó suspendida. Allí debía discutirse la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

El Gobierno busca avanzar con la iniciativa en el marco de los compromisos asumidos por el presidente Javier Milei tras la firma, en febrero pasado, del acuerdo comercial con Donald Trump. Ese entendimiento fija el 30 de abril como fecha límite para su ratificación, aunque en el Gobierno no descartan que ese plazo pueda prorrogarse.

Entre los funcionarios que estaban previstos para defender el proyecto en comisión figura el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, integrante del ministerio que conduce Federico Sturzenegger. Sin embargo, el funcionario integra la delegación que esta semana viajó a Estados Unidos.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, junto con el diputado libertario Bertie Benegas Lynch Soledad Aznarez

La iniciativa despierta resistencias sobre todo en el sector farmacéutico. Los laboratorios nacionales advierten que la adhesión al tratado podría ampliar la protección de las patentes internacionales en el país. Una vez registrada una patente en un país miembro, el trámite puede replicarse en los 158 Estados firmantes del acuerdo. Según los críticos del proyecto, el nuevo esquema extenderá hasta 18 meses adicionales la vigencia de algunas patentes de medicamentos en la Argentina, con impacto en la competencia de la industria local.

En ese contexto, representantes del sector farmacéutico también participan del encuentro en Estados Unidos. Entre otros, figuran ejecutivos de Bagó y Bayer, dos de las empresas más relevantes del rubro. El encuentro podría abrir un espacio de diálogo informal entre funcionarios y empresarios para explorar posibles puntos de acuerdo sobre el proyecto, que todavía genera resistencias dentro de la industria local.

La interpelación a Adorni

El viaje también impactará en otro frente de tensión política. Tampoco avanzarán esta semana los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, impulsados por sectores de la oposición a raíz de las dudas sobre su patrimonio.

Todas esas iniciativas deben tramitarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien también integra la comitiva que viajó a Estados Unidos.

La oposición, no obstante, comenzó a contar los votos para avanzar con un emplazamiento en las próximas semanas, una herramienta parlamentaria que permitiría forzar la apertura de la comisión y habilitar el debate que el oficialismo, por ahora, se rehúsa a convocar.

Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales DIPUTADOS

Intendentes, funcionarios y empresarios

Además de los 21 legisladores, participan intendentes como Esteban Allasino (Luján de Cuyo) y Leonel Chiarella (Venado Tuerto), así como el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur.

La delegación se completa con 33 empresarios de distintos sectores de la economía. En el sector bancario participan ejecutivos de Banco Galicia, Banco Patagonia y Banco Hipotecario.

En energía y minería se suman ejecutivos de Vista, Lithium y Pan American Energy (PAE). El agro está representado por Lartirigoyen, mientras que entre los industriales aparecen compañías como Techint -cuyo CEO Milei llamó “Don chatarrín de los tubitos caros”- y dirigentes fabriles como Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). También participan empresas alimenticias, entre ellas Arcor.

Según informó la organización, la RAP cubre los costos de los dirigentes políticos con fondos propios, provenientes de aportes de empresas y organismos internacionales. Los empresarios, en cambio, pagan una tarifa que financia tanto su participación como los gastos de los invitados políticos.