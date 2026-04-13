Karina Milei dio otra señal de apoyo a Adorni y hubo un fuerte operativo de seguridad para evitar un escrache

Un nuevo espaldarazo en tiempos políticos y judiciales difíciles. Fue ese el objetivo primordial de la actividad compartida hoy en el Instituto Malbrán por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, complicado por distintas denuncias sobre su crecimiento patrimonial, que se investigan a paso acelerado en la Justicia.

Sin transmisión oficial en vivo, y rodeado de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó a agentes de Policía Federal y la Casa Militar e impidió el acceso de la prensa, la secretaria general y el ministro coordinador ingresaron minutos antes de las 11 al instituto de microbiología, ubicado en el barrio de Barracas. Una hora después, ambos ingresaron a la Casa Rosada, y se encontraron con la fanfarria del Alto Perú, que en el Patio de las Palmeras interpretaba la marcha de las islas Malvinas.

Las medidas de seguridad en el Malbrán tenían como objetivo evitar cruzarse con la marcha “de repudio” organizada por el gremio estatal de ATE, que anunció “escraches y protestas” en la puerta del edificio contra la presencia del jefe de gabinete.

“En el Gobierno están todos sucios y ahora se quieren lavar la cara visitando una institución prestigiosa como el Malbrán. No los vamos a dejar. Los integrantes del gabinete son personas no gratas en toda la administración pública nacional”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional antes de la llegada de los funcionarios, que finalmente se produjo sin inconvenientes.

La actividad, a puertas cerradas, consistió en una recorrida por el instituto de investigación, y la visita a un laboratorio de bacteriología a punto de comenzar a funcionar. También, según trascendió, conocieron el centro de contención de la institución, acompañados por el ministro de Salud, Mario Lugones, y miembros de su staff.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Salud, Mario Lugones encabezaron esta mañana una recorrida por las instalaciones del Instituto Malbrán Presidencia

“No hace falta (otro respaldo), el apoyo de Karina a Manuel está garantizado”, comentaron a LA NACION cerca del jefe de gabinete. Y ratificaron que Adorni “sigue en su puesto”, sin cambios ministeriales previstos. En la Casa Rosada, al mismo tiempo, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuó con su ronda de reuniones con gobernadores, y recibió al rionegrino Alberto Weretilneck.

Mientras tanto, continúan acelerándose las declaraciones judiciales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investigan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Declararon hoy en los tribunales de Comodoro Py la comisaria retirada Graciela Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, dos mujeres que le prestaron U$S 100.000 dólares a Adorni y su esposa Bettina Angeletti, en 2024, el mismo día que la mujer del jefe de Gabinete compró la casa del country Indio Cuá. Adorni conoció a ambas mujeres a través de la escribana Adriana Nechevenko, quien declaró haber sido ella quien se las presentó al jefe de Gabinete, que le había pedido que le consiguiera prestamistas porque necesitaba el dinero.

“No tiene nada que ocultar. Compró propiedades que no son caras, con préstamos y lo que acumularon en la pareja en 25 años de trabajo”, reiteraron allegados a Adorni, que no prevé esta semana dar conferencias de prensa.

Luego de encabezar –por orden del presidente Javier Milei- la reunión de gabinete, el lunes pasado, Adorni encabezó reuniones de trabajo con tres ministros: Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Lugones. Para esta semana está previsto un viaje al yacimiento de Vaca Muerta, el jueves y también con Karina Milei, más su participación en la mesa política, el viernes, mientras prepara la presentación de su informe de gestión, el próximo 29, en la Cámara de Diputados. Pese a no formar parte de la lista de oradores, Adorni podría acompañar al Presidente mañana a las 18, en la reunión anual de la Amcham, que cerrará Milei.

Sin Adorni, el Presidente partirá el mismo viernes, si no hay cambios de última hora por el conflicto bélico en Medio Oriente, a Israel, para participar de los festejos por el aniversario número 48 de la creación del Estado hebreo. Hoy, el presidente de ese país, Isaac Herzog, anunció que Milei recibirá la medalla de honor presidencial, uno de los máximos honores que otorga Israel a sus visitantes extranjeros. Como anticipo, el Presidente grabará el miércoles una entrevista con la televisión israelí, a emitirse dos días después.