Efectivos de la Policía Federal Argentina y manifestantes protagonizaron enfrentamientos este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde Diputados debate el presupuesto 2026 y el principio de inocencia fiscal.

Minutos después de las 16.30, integrantes de las fuerzas de seguridad levantaron momentáneamente el vallado que separaba a los agentes de quienes asistieron a la protesta -que se realiza todos los miércoles y reclama por un aumento a las jubilaciones-. Durante unos minutos, hubo corridas, empujones y varios focos de disputa.

Protesta de jubilados e hidrantes de Gendarmería durante el tratamiento en Diputados del Presupuesto 2026Congreso Tadeo Bourbon

Las fuerzas se valieron de una manguera con un chorro de alta presión, camiones hidrantes y gas pimienta para desalentar el avance. Sin embargo, no pudieron evitar que los manifestantes desprendieran un eslabón del vallado, como se puede ver en las transmisiones de medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

En medio de los disturbios, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva denunció en un posteo en la red social X: “Un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las fuerzas. Y como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente".

Congreso: enfrentamientos entre la Policía y manifestantes mientras se debate el Presupuesto en Diputados

Dentro de las instalaciones de la Cámara baja, el oficialismo intenta obtener media sanción para avanzar con una de las prioridades del Gobierno. La Libertad Avanza sufrió hasta último minuto para alcanzar el quórum, pero pocos minutos después respiró tranquilo. Ya iniciado el debate, logró imponer además su criterio para que, llegada la instancia del debate en particular de la iniciativa, se eluda la discusión puntual de cada uno de los artículos.

Uno de los más polémicos es el que establece la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad. Ambas normas fueron suspendidas por la administración Milei pese a que fueron insistidas por ambas cámaras del Congreso el año pasado.

Protesta de jubilados e hidrantes de Gendarmería durante el tratamiento en Diputados del Presupuesto 2026 Tadeo Bourbon

El proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1%y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026, más bajo que el valor actual.

Además, vaticina un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero −una vez pagados los intereses de la deuda− del 0,2% del PBI.

Protesta de jubilados e hidrantes de Gendarmería durante el tratamiento en Diputados del Presupuesto 2026 Tadeo Bourbon

El kirchnerismo anticipó, al igual que la izquierda, que no acompañará el presupuesto. Tampoco lo hará Provincias Unidas, que se abstendrá en la votación en general.

En la sesión −que se extendería por al menos doce horas− se debatirán otros dos dictámenes también prioritarios para el Poder Ejecutivo. Uno de ellos es el que propone incentivar el uso de los dólares atesorados sin declarar −conocido como ley de “inocencia fiscal”− y el que castiga con penas de prisión a los funcionarios que aprueben y ejecuten presupuestos con déficit fiscal. Este último recibió duras críticas opositoras por inconstitucional.