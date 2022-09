Consejo de la Magistratura: citan al juez Walter Bento para que se defienda de graves acusaciones

El Consejo de la Magistratura citó al juez federal de Mendoza Walter Bento para el 14 de octubre, en una suerte declaración indagatoria como acusado, para que se defienda de graves acusaciones luego de quedar procesado con sentencia firme por enriquecimiento ilícito y más de una decena de casos de sobornos para proteger a acusados a los que investigaba por delitos de narcotráfico y contrabando.

La decisión fue unánime de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que también votó citar como acusados a los jueces Javier Anzoátegui y José María Rizzi , del Tribunal Oral en los Criminal N°8, porque votaron desconociendo el agravante de femicidio en un caso y porque en otra sentencia en un caso de una niña de 14 años que había quedado embarazada –y que era abusada desde que tenía cinco años por su hermano–, expusieron su oposición a la interrupción legal del embarazo, desconociendo la legislación vigente.

La Comisión presidida por el diputado consejero de Juntos por el Cambio, Pabo Tonelli, pospuso el tratamiento del caso del juez federal de Paraná Daniel Alonso, que dictó una medida cautelar para impedir que la ejecución del fallo de la Corte sobre la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura.

Tenso debate

La sesión estuvo salpicada de intervenciones y no faltaron los debates, aunque el caso del juez Bento fue votado por unanimidad de todos los consejeros presentes, sin disensos. Tonelli expuso que el juez con competencia electoral de Mendoza fue procesado el 26 de julio de 2021 por asociación ilícita y cohecho en 10 ocasiones, omisión y retardo de justicia; que en octubre de ese año tuvo otro procesamiento por cohecho y prevaricato; que el 3 de diciembre de 2021 fue procesado nuevamente por falsedad ideológica; que el 14 de febrero de este año fue procesado por cohecho y prevaricato; y que el 20 de julio pasado se lo procesó por asociación ilícita y cohecho.

Además, Tonelli señaló que hay inconsistencias en su situación patrimonial y que mintió al sacar un crédito y al anotarse en un concurso para ser camarista federal, omitiendo decir que estaba procesado. Todos los consejeros votaron por citarlo para que se defienda. Este es el paso previo a que se realice un dictamen para votar un pedido de enjuiciamiento .

Integrantes del consejo de la Magistratura. Pablo Tonelli

El juez pude presentarse personalmente a la audiencia o presentar un escrito. Luego de la audiencia se evalúa el contenido y se presenta el dictamen final, que tiene que se aprobado por la Comisión de Acusación para que prospere el caso. Si se aprueba, luego ese dictamen pasa al plenario del Consejo de la Magistratura.

A pesar de las diferencias entre jueces, abogados y consejeros de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, hay coincidencia para avanzar contra Bento. Si el plenario aprueba el dictamen acusatorio, entonces se suspende a Bento como juez y se decide la apertura del juicio político, que está a cargo de otro organismo: el Jurado de Enjuiciamiento.

A Bento le dictaron la prisión preventiva por todos los cargos en su contra, pero no se hace efectiva porque lo protegen sus fueros como magistrado. Si se lo destituye, pierde los fueros y puede ir preso.

Luego, los consejeros pospusieron la citación del juez Alonso de Paraná. Y finalmente se votó por mayoría la citación de los jueces Anzoátegui y Rizzi, pedida por la consejera Vanesa Siley, del Frente de Todos, y defendida por las consejeras Pamela Tolosa y Fernanda Vázquez.

La consejera abogada Jimena de la Torre pidió postergar la citación para estudiarla mejor, pero se desató un debate intenso donde las consejeras resaltaron la gravedad de la acusaciones y la necesidad de avanzar sin dilaciones en la investigación contra los dos jueces de tribunal oral. De la Torre retiró su pedido de postergación y finalmente se votó, por mayoría, que los jueces sean citados para el 27 de septiembre a defenderse.

Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi intervinieron en un caso de abuso y violación de una niña. Al finalizar su sentencia denunciaron “la posible comisión del delito de homicidio y/o la comisión del delito de homicidio prenatal o aborto” y pidieron que se investigue la conducta de los organismos y funcionarios/as que le garantizaron a la víctima abusada por su hermanastro su derecho legal a interrumpir el embarazo producto de los abusos. L os jueces llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos .

Siley dijo que la leyes no son opinables, sino que los jueces deben cumplirlas y hacerlas cumplir. “No es un asunto político o ideológico, no es deliberativo”, señaló la diputada. En otro expediente, los mismos jueces no aplicaron a un homicidio el agravante de femicidio.