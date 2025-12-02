Córdoba: condenaron a gremialistas de Luz y Fuerza por defraudación

CÓRDOBA.- Dirigentes sindicales de Luz y Fuerza de Córdoba fueron condenados hoy por la Justicia Federal de Córdoba, aunque a penas menores que las pedidas por la Fiscalía, que había estimado en US$200 millones el perjuicio. Todos quedaron absueltos de la asociación ilícita y solo uno fue sentenciado por lavado de activos; el resto recibió condenas por defraudación. Después que se conozcan los fundamentos de la sentencia, se espera que sea acatada por las partes.

Los gremialistas enfrentaron acusaciones por maniobras de administración fraudulenta que, según la causa, involucraron el desvío de millones de pesos del sindicato mediante cheques a empleados, proveedores y terceros.

“Estamos hablando de que el delito es uno, independientemente de la cantidad de hechos que se hayan cometido. Se pueden haber cometido un hecho, 20 o 34 hechos. Para que se conforme una asociación ilícita se debe conformar un grupo de personas que tengan como objetivo delictivo. Otra cosa es que haya una asociación lícita que empiece a cometer delitos”, dijo la jueza Noel Costa, presidenta del Tribunal, a la prensa después del fallo.

La Justicia definió penas de cumplimiento efectivo y condicional, según cada caso. El Tribunal Oral 2 de Córdoba absolvió a todos los acusados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, los cargos más graves que enfrentaban.

El exsecretario general Gabriel Suárez fue condenado a 6 años de prisión como autor del delito de lavado de activos de origen ilícito y como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta.

El actual secretario, Jorge Molina Herrera, recibió 4 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de defraudación. Fernando Navarro, 4 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta, y Daniel Lozano, 4 años de prisión como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta.

Para Roque Tapia, 4 años de prisión como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta; Alexis Fidelmo, 3 años de prisión condicional como partícipe necesario del delito de defraudación; José Galván, 3 años de prisión condicional como partícipe necesario del delito de defraudación, y Martín López, 1 año de prisión condicional como partícipe necesario del delito de defraudación.

La causa judicial se inició a partir de un informe de laUnidad de Información Financiera (UIF) que derivó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Habían detectado “movimientos financieros sospechosos” desde 2012 por parte de integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza. En 2021, la Justicia ordenó el procesamiento.

Los “coleros” o sindicados cómplices de las maniobras acordaron con la Fiscalía indemnizar con $15 millones al sindicato y así, homologado el acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation), nueve personas quedaron absueltas. Son Omar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Emiliano Ricardo Chaer, Enrique Osvaldo Lorente, Julio César Secchi y Cecilia Ivone Pérez (imputados por defraudación por administración fraudulenta como partícipes necesarios, sin antecedentes penales).