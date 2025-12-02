Karina Milei quiere evitar otro destrato y ya tiene su lugar preferencial para la jura de los diputados

En una muestra más de la sintonía de los Milei con el titular de Diputados, Martín Menem, y de que con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que comanda el Senado, los puentes no se reconstruyen, el Gobierno ya tiene un lugar preferencial destinado para ubicarse en la sesión de mañana en la Cámara baja, en la que jurarán los nuevos integrantes del cuerpo.

El detalle no es menor. Así aparece un fuerte contraste con lo que pasó en la asunción de los senadores, con escándalo incluido por la ubicación de la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, que tuvieron problemas para sentarse por la nula coordinación con Villarruel, que en Balcarce 50 interpretaron que fue adrede.

Para mañana, Menem les preparó a los tres un lugar especial: la galería “reservada”, en el primer piso del recinto, donde está previsto que se ubiquen los funcionarios.

Estos palcos son conocidos como “vip” en el mundillo legislativo y generalmente son destinados a las autoridades e invitados más importantes. Adentro, tienen una especie de grada, con cortinas bordó, y alfombras y paredes forradas en tela roja, además de acceso preferencial y privado.

A Karina Milei, Adorni y Santilli se sumará del staff oficialista, al menos el secretario de Prensa (aún sin nombramiento oficial), Javier Lanari. No está claro todavía si Patricia Bullrich integrará este grupo o si se dispondrá junto al bloque libertario de senadores, que también tendrá su presencia en la jornada.

Fue la propia Bullrich la que el viernes pasado debió interceder para habilitarle el paso a la hermana del Presidente. En los pasillos de la Casa Rosada, desde temprano, cuando arrancó la preparatoria en el Senado, se acrecentaron los rumores sobre las tensiones con Villarruel. Decían en el Gobierno que la vice había usado todos los métodos para impedirles el ingreso a uno de los palcos de la Cámara alta a la hermana presidencial y el jefe de Gabinete, mientras en Senado dejaban trascender que la acreditación se tramitó tarde y que no lo hizo Karina Milei en persona.

Tras las tensiones, en la preparatoria del Senado, Karina Milei, Adorni y Santilli consiguieron ubicarse en un palco

Según pudo saber LA NACION, incluso hubo fricciones entre la Policía Federal Argentina (PFA) y la seguridad del Senado por el ingreso de los funcionarios. En el lugar, Bullrich había dispuesto al subjefe de la PFA -fuerza que hasta ese momento dependía de ella por ser ministra de Seguridad- debido a que el jefe no se encontraba en el país. Dicen que la ministra dio instrucciones expresas para que ingresara la comitiva de Karina Milei, que finalmente pudo presenciar las asunciones.

Por el contrario, con Menem y su equipo, Karina Milei juega de memoria. El presidente de Diputados tiene extrema confianza con la secretaria general y, aseguran fuentes al tanto, no se necesitan ni llamar para articular movimientos, más allá de que están en permanente contacto. “Son equipo. Se mueven en acuerdo hasta sin necesidad de que haya que hablar”, cuentan los conocedores de esa relación.

Karina Milei y Martín Menem durante la última actividad partidaria, el domingo, en el Hotel NH de Mar del Plata Prensa LLA

Los dos llevaron adelante juntos toda la vida partidaria de La Libertad Avanza (LLA), por eso quienes los tratan a ambos afirman que esas idas y vueltas les dieron un “expertise” tanto a ellos como a sus equipos para coordinar acciones conjuntas, como la de los palcos de mañana.

La sesión preparatoria en la Cámara baja está convocada para las 11. Primero se harán las renuncias de los diputados que se van a cumplir otras funciones y, según lo que prevén en el Congreso, las juras de los nuevos legisladores comenzarán alrededor de las 13 y se extenderán por dos o tres horas.