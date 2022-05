Córdoba: el humorista “El Negro” Álvarez se anota como precandidato a vicegobernador de Javier Milei

CORDOBA.- El humorista Carlos “El Negro” Álvarez se afilió al Partido Demócrata de Córdoba -aliado a Javier Milei- y, según contó el interventor de la fuerza, Rodolfo Eiben, aceptó compartir con él una fórmula para la gobernación en el 2023. “Eiben-Milei” sería la dupla según afirmó el abogado. La decisión final, planteó, depende de si la economista Diana Mondino acepta postularse.

“Le damos la bienvenida al Partido Demócrata a Carlos “El Negro” Álvarez, quien me acompañará como vicegobernador en mi precandidatura a gobernador de la Provincia de #Córdoba”, anunció en sus redes sociales Eiben.

Hace un tiempo, en una entrevista con Radio Con Vos, Álvarez, contó: “A mi padre, que era camarista del crimen, lo echaron los peronistas en el año 54. Y a su primo, que era fiscal del Tribunal Supremo, también lo echaron por no ponerse el luto por la muerte de Eva. Entonces, se fueron los dos a trabajar a un estudio privado. Eso es lo que tengo yo de recuerdo por el autoritarismo y enseñarte la vida de Eva Perón. Con todo respeto, pero basta. La libertad me gusta a mí”. Este diario intentó hablar con él pero todavía no respondió.

Diana Mondino insistió en que dolarizando o no la economía, hay que resolver los problemas existentes.

El acercamiento del Partido Demócrata a Milei comenzó en las legislativas nacionales del año pasado y hace unas semanas anunció su apoyo a la candidatura presidencial del economista. En el 2021 Roque Fernández, exministro de Economía y expresidente del Banco Central en la gestión de Carlos Menem, fue candidato a senador nacional por Córdoba por la fuerza. La apuesta de Fernández era una coalición liberal nacional rumbo a las elecciones primarias, pero no lo logró.

En diálogo con LA NACION, Eiben aseguró que Álvarez “aceptó integrar” la fórmula para la gobernación. Indicó que Milei no participó de las negociaciones pero sí está al tanto de que el humorista se sumó.

“La alianza con Milei ya está cerrada; fue convalidada a nivel nacional el sábado. Irá con el sello demócrata a competir por la Presidencia -agregó-. Como distrito fuimos gestores de esto que empezó a conversarse hace unos ocho meses”.

Respecto de Mondino, quien es miembro del Partido Demócrata, aseguró que tiene las “puertas abiertas para ser lo que quiera ser; eso se conversa. Ojalá quiera involucrarse y definirse en Córdoba. Está preparada para ocupar cualquier posición en esta provincia o a nivel nacional”.