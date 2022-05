Momento incómodo: Gerardo Romano se enojó con un periodista y le dedicó una catarata de insultos

El actor Gerardo Romano protagonizó un nuevo exabrupto televisivo -aunque esta vez no se trató solo de una frase- al cruzarse con el periodista Martín Yezze cuando ambos discutían sobre los orígenes de la crisis que transita la Argentina. “¿A dónde me vas a llevar, boludo?”, arremetió Romano.

Durante una nueva emisión de Es domingo, estamos a tiempo por A24, Yezze criticó las políticas implementadas por los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. “El primer Gobierno de Néstor [Kirchner] estuvo relativamente bien. ¿Después qué pasó?”, cuestionó el conductor.

Romano, ya incomodo por la pregunta, respondió de mala manera: “La oposición hace su trabajo. ¿Cuándo renace la inflación en la Argentina? En 2008, con la 125, con los hijos de puta de los productores que desabastecieron al pueblo argentino”. Sin perder los estribos, el periodista brindó un segundo argumento.

“Pero el campo es el único que te liquida divisas”, señaló. El actor procedió entonces a imitarlo de forma burlona e insistir en que “lo hacen para llevarse la guita por el río Paraná para Europa”. Yezze continuó con sus cuestionamientos, esta vez centrándose en los casos de corrupción durante la era kirchnerista.

El tenso cruce entre Gerardo Romano y un periodista en pleno diálogo televisivo

“¿Y el dinero de todas las causas que fugaron?”, preguntó a Romano que contraatacó: “¿De quién?”. “La ruta del dinero K, los cuadernos de la corrupción”, enumeró el conductor del programa televisivo. Con pocas pulgas, el actor de El Marginal empezó a atacar personalmente al periodista.

“La ruta del dinero K terminó. La de los cuadernos, me extraña que seas abogado y lo digas así, porque son la fotocopias de los cuadernos. Me extraña que un abogado diga una burrada tan grande”, opinó a continuación. Luego, el conductor aclaró que “solo lo estaba llevando” a hablar de distintos temas.

Fue entonces que Romano estalló: “¿A dónde me vas a llevar vos? No me vas a llevar ni a la esquina. Qué me vas a llevar, boludo”. En los últimos tramos de la entrevista, el actor hizo alguna que otra apreciación respecto del rol periodístico de Yezze dentro del canal.

“Hacés un programa lamentable. Un papel lamentable. No me gusta. Baby [Etchecopar] me dio una gran mano con algo altruista. Fue algo casi filantrópico. Lo aprecio y no tengo ningún problema con él. Pero vos como actor, ahí, no tenés una carrera”, cerró de manera tajante.

La semana pasada, el actor había puesto en tela de juicio también al Presidente por realizar una fiesta en la Quinta de Olivos en plena pandemia de Covid-19. “Es un pelotudo Alberto Fernández de haber hecho eso. Un recontra pelotudo, pero no es un hijo de puta”, aclaró.