Córdoba: Juntos por el Cambio conformó la mesa provincial para dirimir diferencias y elegir a sus candidatos

CÓRDOBA.- La insistencia de dirigentes nacionales como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que visitaron Córdoba en las últimas semanas, logró vencer las resistencias para que los dirigentes de las distintas fuerzas de la alianza opositora conformaran una “mesa provincial” para dirimir sus diferencias . Los referentes consideran que es un paso “fundamental” en la “institucionalización” del sector, que deberá resolver cómo elige sus candidatos para la elección provincial 2023, donde esperan quebrar décadas de gobiernos peronistas.

Ese es el punto clave. A diferencia de las últimas elecciones nacionales, donde las PASO permitieron conformar una lista unificada tras unas internas sin cuartel entre los distintos sectores que integran Juntos por el Cambio, en Córdoba no existen las primarias para definir la fórmula a gobernador. En más de una oportunidad, los socios de JxC acudieron divididos a enfrentar al peronismo que encabeza Juan Schiaretti.

La Mesa está conformada por los presidentes de los partidos -Marcos Carasso (UCR), Oscar Agost Carreño (PRO), Ernesto Martínez (FC), Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica- ARI), Gastón Dueñas Dabezies (Primero la Gente) y Martín Carranza Torres (Liberal Republicano)- los legisladores nacionales, provinciales e intendentes.

Lo más importante se debe resolver ahora: los presidentes de los partidos deben elaborar el reglamento interno que fijará la fórmula que regirá la elección de los candidatos para competir con el peronismo por la gobernación de Córdoba. Además, inscribirán en la Justicia Electoral, a la fuerza como un frente “permanente”.

A la reunión de este lunes se sumaron todos los legisladores nacionales, varios provinciales, los intendentes Ariel Grich, Marcos Ferrer, Teresa de Vélez y Sara Majorel y los dirigentes radicales Oscar Aguad y Ramón Mestre. También hubo representantes de las Juventudes.

La amplitud de la convocatoria se explica por el objetivo de que “nadie quede afuera porque sino son los que empiezan a tirotear”. En Córdoba la interna de JxC es pública desde hace varios meses e incluso impactó en decisiones importantes, como la posición frente a la legalización del juego online en la provincia.

El comunicado emitido al final de la reunión, destaca la “importancia de ofrecer a los cordobeses un proyecto político potente y confiable” para gobernar Córdoba que “represente una alternativa superadora al oficialismo provincial, tras 24 años de gobierno peronista”.

Agrega que, en el encuentro, se admitió que, “la defensa de los intereses de Córdoba frente a la discriminación a la que la somete el gobierno kirchnerista, nos obliga a unir fuerzas en la lucha por un mayor federalismo que ponga en alto el enorme valor que nuestra provincia le aporta al país”. Por eso, la constitución en el “corto plazo” de la Mesa Ejecutiva para “afrontar la agenda política cordobesa, así como para asegurar que las legítimas y necesarias aspiraciones personales o grupales puedan ser canalizadas mediante mecanismos democráticos”. La modalidad de selección de candidatos será “respetando las normas internas” de cada partido.

El senador Luis Juez ya está anotado para competir por la gobernación. No se sabe qué pasará con Rodrigo de Loredo (diputado nacional que compartió lista con él en las PASO), quien podría tener la misma aspiración o bien decidirse por ir por la Municipalidad de Córdoba.

Gustavo Santos, exministro de Turismo y ahora diputado nacional, tiene el apoyo del expresidente Mauricio Macri. Pro también deberá impulsar un nombre: Rodríguez Larreta fue sobre ese punto en las reuniones que mantuvo. También es probable que haga lo propio el segmento de la UCR que responde a Mario Negri.

En el encuentro de hoy se decidió “invitar a aquellos partidos y dirigentes políticos, sectores sociales y empresariales, así como a ciudadanos comprometidos con los valores y objetivos” para que se sumen al trabajo. A los equipos técnicos y fundaciones de los partidos se les pidió que “aúnen esfuerzos en pos de la elaboración de plataformas electorales y programas de gobierno comunes”.

Rodríguez Larreta y Bullrich coincidieron en que no hay posibilidades de una alianza con el peronismo que conduce Juan Schiaretti. “Que no haya enfrentamiento no quiere decir que haya alianza”, afirmó ante los dirigentes.