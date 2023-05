Córdoba: Juntos por el Cambio designó a un candidato lanzando una moneda al aire

escuchar

CÓRDOBA.- Después del escándalo que atravesó Juntos por el Cambio (JxC) en Córdoba para el armado de listas para las elecciones provinciales del 25 de junio, el candidato a gobernador Luis Juez eligió la estrategia de atacar al peronismo local. Planteó que lo sucedido en su espacio fue un “acto democrático”, no como en el peronismo que “designan a los candidatos a dedo”. Defendió así que un candidato a intendente fue elegido lanzando una moneda al aire .

El sábado pasado, los integrantes de la alianza de JxC se reunieron en un hotel de la zona norte de la ciudad para presentar a medianoche las listas ante la Justicia Electoral. Las horas pasaban y las discusiones se prolongaron a punto tal que hay una foto que muestra a la jueza electoral Marta Vidal saliendo al balcón de su despacho a pedir a los apoderados de la alianza que dejaran de gritar en la calle .

“Hemos tenido un fin de semana complejo, como son todos los cierres de lista. Pero ya estamos todos en la cancha, preparando el acto de mañana, con tareas y laburando. En 24 años, es la primera vez que está toda la oposición unida”, declaró Juez a radio Suquía.

La “complejidad” incluyó varios episodios. Por ejemplo, el candidato a intendente de la localidad de Malagueño fue elegido tirando una moneda al aire . Así lo reconocieron y relataron los dos postulantes en pugna, el macrista Lucas Bettiol y el juecista Federico García.

Los “veedores” del lanzamiento fueron representantes del departamento Santa María, Mariano Vera y Chochi Molina. Salió “cara” y Bettiol es el nombre que va en la lista . García asegura que habían propuesto dirimir la cuestión por encuestas, pero no se avanzó y como el tiempo pasaba sin definiciones, la propuesta fue la de la moneda. Adelantó que deja el espacio.

Menos anecdótico pero con más impacto político fue la decisión del exintendente de Marcos Juárez -donde Juntos por el Cambio compartió su primera elección como alianza en todo el país- Pedro Dellarossa, quien retiró su documentación cuando advirtió que quedaba tercero en la lista de legisladores. El acuerdo era ser cabeza de lista, pero cerca de la medianoche detectó que Marcos Carasso, compañero de fórmula de Juez, era también el primer legislador . La doble postulación está permitida por la ley en Córdoba.

Dellarossa optó por abandonar la lista. Después, en las redes sociales reivindicó su “compromiso con Pro, afirmando mis valores y apostando siempre al futuro de la República”. Se trata de un dirigente cercado a Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional. También aseguró que va “a trabajar junto a Juez y todo su equipo para ganar y gobernar la provincia”.

La doble candidatura de Carasso generó la inmediata crítica de Maximiliano Ferraro , presidente de la Coalición Cívica nacional. “Juntos por el Cambio no puede ni debe avalar las dobles candidaturas; es una práctica que rechazamos y no acompañamos bajo ningún concepto. Somos el cambio o no somos nada”, tuiteó. Después borró el mensaje.

Después de ese planteo, Carasso renunció a la doble candidatura, alegando que fue una “confusión”. “Como lo hice cuando me tocó asumir como diputado nacional siendo intendente de mi ciudad, no me aferro a un cargo ‘por las dudas’ como sí lo han hecho la mayoría de los legisladores del peronismo cuando son convocados al Poder Ejecutivo”, explicó.

En su análisis, Juez aseguró que Rodrigo de Loredo -quien asomó como potencial compañero de fórmula pero decidió ser candidato a intendente de la capital provincial- le dijo: “Lo mejor que nos estaba pasando es que haya radicales peleándose por ser mi vice y con ganas de ganar. Eso me dio más energías”.

De las líneas internas de los radicales, Mario Negri y De Loredo ubicaron sus nombres en las listas. En cambio, la tropa del exintendente capitalino Ramón Mestre se quedó afuera.

La interna local es, en parte, el correlato de las tensiones nacionales en Juntos por el Cambio. Hubo llamadas de los referentes nacionales a sus contrapartes cordobesas. Aunque públicamente insisten en que no se involucran en el armado de las listas, sí lo hicieron.

Las peleas en JxC se agudizaron al día siguiente de que Hacemos Unidos por Córdoba (HUC), nombre con que competirá el peronismo local, designó como vice de Martín Llaryora a la intendenta radical de Juárez Celman, Myrian Prunotto; y como segundo del postulante a intendente, Daniel Passerini, al expresidente de Pro cordobés Javier Pretto.

Juez insistió en que sus rivales políticos padecen “una disciplina cuasi militar” y dijo que “venden para afuera la construcción plural y solo es un acto de desesperación”.