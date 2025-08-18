Córdoba | Los candidatos libertarios celebran la “pureza” ideológica de una lista en la que rezagaron a los aliados

CÓRDOBA.- La alianza La Libertad Avanza presentó hoy a sus candidatos a diputados nacionales, que le agradecieron a Karina Milei, en primer lugar, y a Javier Milei y Gabriel Bornoroni. La celebración de la “pureza ideológica” de la lista fue un eje central de la exposición de hoy ante periodistas.

Gustavo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela y Laura Rodríguez Machado -los primeros cuatro postulantes libertarios- rodearon a Bornoroni y a Luis Juez, un aliado invitado en “agradecimiento” a su acompañamiento.

Cada uno habló unos minutos. Roca, el abogado y empresario que ocupa el primer lugar en la lista, apuntó a Natalia de la Sota (candidata de Defendamos Córdoba) como la “oposición anti Milei” en la provincia y recordó que ella votó en contra, entre otras iniciativas, de la Ley Bases.

No mencionó, en cambio, a Juan Schiaretti, el exgobernador que encabeza la lista de Provincias Unidas. La hipótesis es que este distrito tendrá una de las disputas electorales más interesantes, precisamente, por quien lidera la nómina del oficialismo provincial.

Por las primeras señales y la promesa de “seguir caminando toda la provincia”, la alianza de LLA con el Frente Cívico, Primero la Gente y el MID apostará a que los electores identifiquen a sus candidatos pero, básicamente, la apuesta es al “violeta” nacional y a la figura del Presidente.

El jefe de la bancada libertaria, Bornoroni, subrayó que la lista está integrada por “100% puros liberales”. Subrayó que fue “fácil” el armado porque las “ideas y convicciones” están en los “nuevos dirigentes, gente común”. Hizo un “agradecimiento especial” a Juez por su acompañamiento pese a que ningún dirigente cercano a él sea parte de la lista.

Patiño Brizuela, Rodríguez Machado, Juez, Bornoroni, Roca y Soldano

En Córdoba, los libertarios mantuvieron el estilo que también aplicaron en otras jurisdicciones: privilegiaron construir algo propio y los que se sumaron fueron aceptando su dominio. El radical Rodrigo de Loredo el viernes anunció que no aceptaba sumarse. “Dudo que la obsecuencia o la sumisión sean constructivas”, dijo.

Juez aseguró que, más allá de las “especulaciones”, hace 18 meses que le dijo al Presidente -y se lo repitió “anoche”- que esta elección legislativa es una oportunidad “para mejorar en calidad y cantidad” la representación parlamentaria. Hace un tiempo, el senador había dicho que si Schiaretti era candidato él también se presentaría. Eso quedó en la nada.

La riocuartense Soldano ratificó que no tiene experiencia en la política y agradeció que la hubieran incorporado. Patiño Brizuela sostuvo que el Congreso es el que está trabando las “transformaciones” en el país y Roca planteó que en octubre “se juega el futuro” del país. “El Congreso pone palos en la rueda a Milei y quiere que el país explote”, afirmó.

En esta misma jornada comenzarán las reuniones de trabajo de los candidatos de las que, seguramente, saldrán los principales lineamientos de la campaña cuyo jefe será Bornoroni, desde siempre avalado por Karina Milei y Martín Menem.

Rodríguez Machado, actual diputada de Pro y alineada con Patricia Bullrich, admitió que “no es fácil”, siendo de otros partidos donde no todos acompañan a LLA, apoyar los cambios en marcha en la Argentina. En esa línea mencionó al diputado radical Luis Picat, uno de los integrantes del grupo de cinco radicales “peluca”, quien estaba en la sala.

En Córdoba, Pro fue intervenido por Mauricio Macri, pero perdió en la Justicia Electoral en dos instancias y reasumió la presidencia Oscar Agost Carreño, quien presentó su propia lista.