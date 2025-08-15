El radical Rodrigo de Loredo no será candidato: “Estaba dispuesto a acompañar a LLA en la lista, pero no a cualquier precio”

CÓRDOBA. A casi 48 horas del cierre de las listas de candidatos a diputado, el radical Rodrigo de Loredo anunció en sus redes sociales que no se postulará. Después de perder la pulseada dentro de la UCR en la Justicia Electoral, el actual diputado al que se le vence el mandato en diciembre le quedaba la posibilidad de sumarse como extrapartidario a la alianza de La Libertad Avanza. La chance era en el tercer puesto; adelantó que no será parte.

“El Gobierno nacional quiere en sus listas diputados que revistan tres condiciones. Por un lado, comportamiento automático; por otro lado, anulación de las identidades propias y, por último, la imposibilidad de marcar diferencias sea en el marco educativo, de discapacidad, o en lo institucional, en las formas, como personalmente lo he venido haciendo”, señaló el diputado en su anuncio.

Tomé una decisión. pic.twitter.com/YKJyZENpQs — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) August 15, 2025

Agregó que no puede cumplir esas condiciones: “Dudo que la obsecuencia o la sumisión sean constructivas”.

De Loredo enfatizó que “no aceptó” la invitación a integrar la lista. De esa manera, le deseó éxito al Gobierno nacional, después de haber dicho que acompañó los logros económicos del Presidente.

En su mensaje criticó al juez electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien fue el que le rechazó las presentaciones de su sector en la UCR. Así, el radicalismo irá en octubre con la Lista 3 encabezada por el exintendente Ramón Mestre.