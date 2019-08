Córdoba: Macri quedó arriba, aunque los demás festejaron

Crédito: Prensa Schiaretti

CÓRDOBA. En estas PASO todas las fuerzas políticas festejaron en Córdoba. En Juntos por el Cambio insistieron con que "nuevamente" este distrito "hace la diferencia" a favor de Mauricio Macri. Y el kirchnerismo se mostró conforme de haber levantado el piso de 2017. Los últimos datos provisionales marcaban una diferencia a favor del macrismo de unos 18 puntos; importante, pero lejos de la que necesita el oficialismo a nivel nacional para recortar la derrota en otros distritos.

El peronismo local, que juega con boleta corta, dijo que el resultado estuvo por encima de sus expectativas; habría alcanzado 12 puntos. Consenso Federal rondó el 8%. Córdoba renueva nueve bancas y el macrismo es el que más puso en juego: cinco.

"Ya ganar es excelente, y ganar muy bien es excelente", definió Mario Negri, cabeza de lista, quien criticó que se viralizaran bocas de urna de Córdoba con resultados que "en un momento nos hicieron pensar 'eh, quién apagó la luz'", aunque "no hubo nada de eso". Insistió con que los próximos dos meses -hasta las elecciones generales de octubre- serán "para explicarle al que no pudo entender y pedir disculpas al que haya que pedirle. Lo importante es no perder el rumbo".

El kirchnerismo esperaba lograr entre 28 y 30 puntos, y habría alcanzado su objetivo. Alberto Fernández apostó a unificar el voto peronista en Córdoba y a cerrar la herida abierta entre los cordobeses y el kirchnerismo durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. La diferencia con el macrismo es apenas menor que en las PASO de 2015, pero sí mejoró la performance que había logrado Daniel Scioli en aquella primera vuelta electoral, hace cuatro años.

Carlos Gutiérrez, líder de la lista de diputados de Hacemos por Córdoba (los candidatos del gobernador Juan Schiaretti), dijo que en octubre tendrán la posibilidad de mejorar: "Notamos que hay entre cuatro y cinco puntos de votos que han sido anulados por error; tenemos que insistir con la tarea docente para la boleta corta". Para renovar las dos bancas necesita sumar unos seis puntos más.

En las PASO de 2015 quien se impuso en Córdoba como candidato presidencial fue José Manuel de la Sota, que competía con Sergio Massa; logró 38,7% frente al 35,3% de Cambiemos y 14,6% de los K. Macri comenzó a imponerse en este distrito en la primera vuelta ese año, cuando logró el 53% de los votos (Massa sumó 20,4% y Scioli, 19,5%). En el ballottage alcanzó el 71%, contra el 29% del kirchnerismo.

En las internas abiertas para legisladores de 2017, Córdoba volvió a ser la mejor marca nacional para el macrismo. Pero si en octubre se repitieran los resultados de hoy, Juntos por el Cambio resignaría una banca en la provincia; el kirchnerismo agregaría una y el peronismo local retendría las dos que tiene.