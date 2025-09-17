Córdoba: una mujer de 84 años fue atropellada mientras cruzaba la calle y el conductor escapó sin asistirla

Una mujer de 84 años fue atropellada el viernes por un motociclista que huyó del lugar sin prestarle ayuda. El hecho ocurrió en la ciudad cordobesa de Alta Gracia y fue registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Según consignó La Voz del Interior, la mujer cruzaba la avenida Libertador cuando fue embestida por una moto. El impacto ocasionó que la víctima cayera de inmediato sobre el asfalto y quedara inconsciente.

Al darse cuenta de lo que había ocurrido, varias personas se acercaron a la víctima para ofrecerle asistencia mientras daban aviso a Emergencias. El conductor, en cambio, se retiró a toda velocidad de la escena.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud privado de la ciudad. Los médicos diagnosticaron un traumatismo de cráneo y otras lesiones de menor gravedad, detallaron medios locales. Aunque su estado generó preocupación inicial, en las últimas horas fue calificado como estable y fuera de peligro.

A partir de denuncias de testigos presenciales y el relevamiento de cámaras de seguridad, se logró identificar al presunto responsable, quien fue detenido durante un allanamiento en una vivienda de calle Falucho al 200.

Se trata de un hombre de 33 años, a quien se le secuestró la motocicleta involucrada en el hecho y un teléfono celular, elementos que serán sometidos a peritajes. Fuentes policiales señalaron que la colaboración de vecinos resultó determinante para acelerar la identificación del conductor y concretar la medida judicial.

La Fiscalía interviniente deberá definir ahora las imputaciones que pesan sobre el detenido. En principio, se analiza la figura de lesiones culposas agravadas por la omisión de auxilio, ya que abandonó a la víctima en la calle.

El caso despertó indignación en los habitantes de Alta Gracia, que expresaron su preocupación por la inseguridad vial en la avenida principal de la ciudad. Vecinos de la zona señalaron que se trata de un sector con tránsito intenso y reclamaron la instalación de reductores de velocidad y mayores controles policiales.

Desde la Departamental Santa María remarcaron la importancia de la denuncia inmediata realizada por los testigos, que permitió iniciar con rapidez la investigación. “La colaboración ciudadana fue fundamental para esclarecer el hecho y detener al responsable”, indicaron voceros de la fuerza a medios cordobeses.