Separaron a un alto mando de la Policía de Córdoba acusado de haber agredido a su esposa durante un festival

El director general de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, comisario Juan Pablo Esquivel, fue separado del cargo en las últimas horas acusado de haber agredido a su esposa durante un festival de música.

El hecho tuvo lugar durante el festival ‘Kilómetro’ que se llevó a cabo el 1 de mayo último en el estadio Mario Alberto Kempes de la capital provincial.

Según la denuncia, Esquivel estaba de franco y vestía como civil cuando habría agredido a su esposa durante la presentación de uno de los grupos. La víctima debió ser asistida en una posta sanitaria, aunque luego se habría negado a formalizar la denuncia.

El caso

De acuerdo al relato de los testigos, Esquivel habría agredido a su esposa tras una discusión en el predio del estadio.

Después de ese episodio, el Ministerio de Seguridad provincial, que conduce Juan Pablo Quinteros, actuó de oficio ante la denuncia de otros agentes y se resolvió pasar a Esquivel a situación pasiva, previo retiro del arma reglamentaria y la placa identificatoria.

De esta forma, Esquivel quedó apartado de sus funciones mientras se analiza la situación disciplinaria y administrativa del funcionario.

Así lo dispuso el Órgano de Control de Conducta de las fuerzas de Seguridad, por lo que el comisario cobrará el 30 por ciento de su salario mientras se instruye su causa y se decide si recibirá sanción disciplinaria.

Según consignaron los medios locales, se trata del décimo cambio en el área de Seguridad Capital en los últimos ochos años.