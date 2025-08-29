Un conductor perdió el control de su auto y chocó contra ocho motos estacionadas

El conductor de un auto protagonizó un fuerte accidente tras perder el control del vehículo, impactar contra ocho motos que estaban estacionadas y volcar. El siniestro vial ocurrió pocos minutos después de las 4 de este viernes en la intersección de las calles Vera y Serrano, barrio porteño de Villa Crespo.

Según pudo saber LA NACION, tras la alerta de los vecinos, móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar. En la escena se encontraron con ocho motos dañadas -ninguna con conductor- y un Renault Sandero gris dado vuelta sobre la calle Vera.

El conductor y su acompañante, por su parte, salieron por sus propios medios del vehículo antes de que llegaran las autoridades y no requirieron traslado a un centro de salud, aunque hasta el momento se desconoce si quien manejaba fue sometido a un test de alcoholemia.

Choque en Villa Crespo

Se trata de un hombre de 32 años que argumentó ante las autoridades que tuvo un problema mecánico por el cual perdió el control del vehículo.

En tanto, un móvil de LN+ se acercó al lugar y mostró las motos con daños considerables y la vereda afectada por el impacto.

Choque en Villa Crespo. Así quedaron las motos. LN+

Además el choque quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra. En las imágenes que se conocieron, el vehículo parece circular a una velocidad considerablemente alta.

Así fue el choque en Villa Crespo

En tanto, se dispuso un corte total en Vera al 800 para que personal de Bomberos de la Ciudad pueda dar vuelta al Renault y arrojar polvo neutralizador sobre el derrame de combustible para evitar un incendio y posterior explosión.

También participaron del operativo agentes de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad, quienes quedaron a la espera de la llegada de los propietarios de las motos afectadas.

La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Bernstein, dispuso labrar un expediente de constancia del hecho, según supo este medio.