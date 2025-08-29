Un conductor perdió el control de su auto y chocó contra ocho motos estacionadas
El hecho ocurrió en Vera y Serrano, en Villa Crespo; durante algunas horas se dispuso el corte total del lugar
- 2 minutos de lectura'
El conductor de un auto protagonizó un fuerte accidente tras perder el control del vehículo, impactar contra ocho motos que estaban estacionadas y volcar. El siniestro vial ocurrió pocos minutos después de las 4 de este viernes en la intersección de las calles Vera y Serrano, barrio porteño de Villa Crespo.
Según pudo saber LA NACION, tras la alerta de los vecinos, móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar. En la escena se encontraron con ocho motos dañadas -ninguna con conductor- y un Renault Sandero gris dado vuelta sobre la calle Vera.
El conductor y su acompañante, por su parte, salieron por sus propios medios del vehículo antes de que llegaran las autoridades y no requirieron traslado a un centro de salud, aunque hasta el momento se desconoce si quien manejaba fue sometido a un test de alcoholemia.
Se trata de un hombre de 32 años que argumentó ante las autoridades que tuvo un problema mecánico por el cual perdió el control del vehículo.
En tanto, un móvil de LN+ se acercó al lugar y mostró las motos con daños considerables y la vereda afectada por el impacto.
Además el choque quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra. En las imágenes que se conocieron, el vehículo parece circular a una velocidad considerablemente alta.
En tanto, se dispuso un corte total en Vera al 800 para que personal de Bomberos de la Ciudad pueda dar vuelta al Renault y arrojar polvo neutralizador sobre el derrame de combustible para evitar un incendio y posterior explosión.
También participaron del operativo agentes de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad, quienes quedaron a la espera de la llegada de los propietarios de las motos afectadas.
La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Bernstein, dispuso labrar un expediente de constancia del hecho, según supo este medio.
Otras noticias de Villa Crespo
“Tarjetazo y después vemos”. El fenómeno que mueve cada vez más turistas y motoriza la economía en Buenos Aires
Valuadas en una suma millonaria. Detuvieron a un hombre que vendía prendas de piel de animales en extinción en redes sociales
Villa Crespo. Recrea las recetas de su familia y ofrece uno de los mejores hummus de la ciudad
- 1
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 2
Quién era Mariano Barbieri, el hombre asesinado en Palermo
- 3
Santa Fe: una joven se bajó del auto para ayudar tras un choque y la atropelló un toro
- 4
La banda del Millón: la caída de Jairo La L, cantante de trap y futbolista que fue atrapado cuando robaba en Martínez