Con una luz de alerta encendida por el estrés de los sistemas de salud en algunas jurisdicciones, Alberto Fernández anunciará el viernes la prórroga de las medidas sanitarias por otros 14 días,casi sin modificaciones. El Presidente sostendrá el aislamiento preventivo focalizado en las provincias más comprometidas y, como gesto de novedad, emitirá su mensaje desde el interior del país.

Fernández mantuvo desde la Casa Rosada una reunión virtual con los gobernadores de las ocho provincias más complicadas (acumulan el 55% de los casos del país) para reforzar la necesidad de continuar con el esquema de restricciones.

El balance, según trascendió, fue que las medidas que se tomaron cuando el Gobierno decretó que varias regiones regresaran a una fase más estricta de aislamiento "fueron oportunas" aunque "hubo lugares en donde el cumplimiento no fue efectivo". Es que, en las últimas dos semanas, el DNU nacional tuvo un acatamiento muy dispar:hubo mandatarios que se resistieron a retroceder de fase y otros que dispusieron restricciones-sobre todo, limitaron la actividad nocturna-. En ningún caso se registró un cierre total.

"Lo único que ordena es que la gente circule menos", recalcó Fernández frente a los gobernadores. Del otro lado de la pantalla escuchaban Juan Schiaretti (Córdoba), Arabela Carreras (Río Negro), Rodolfo Suárez (Mendoza), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Omar Perotti (Santa Fe), Juan Manzur (Tucuman), Omar Gutiérrez (Neuquén), Mariano Arcioni (Chubut). La mayoría de los mandatarios respondió que mantendrá las medidas sanitarias por otros 14 días.

Con la Argentina cada vez peor posicionada en los ránkings mundiales, para la nueva prórroga de la cuarentena se prevén pocos cambios, aunque no se descarta que se sumen nuevas localidades a fases más restrictivas. Hoy, las zonas que más preocupan son: Rosario, San Miguel de Tucumán, Gran Mendoza y algunos distritos de Córdoba.

Desde Misiones

El tradicional anuncio presidencial tendrá un cambio de locación, para poner un foco en el interior del país. El Presidente emitirá su mensaje desde Misiones, a donde tiene previsto viajar para inaugurar un hospital. La idea es llamativa, porque esa provincia solo tuvo 198 casos desde que empezó la pandemia, y se ubica en el anteúltimo puesto, solo superada por Formosa.

El otro punto sensible del anuncio es el tono que tendrá el mensaje. El Gobierno no puede saldar la disyuntiva entre la alarma por la evolución de la pandemia y la necesidad de avanzar hacia la "nueva normalidad". La última vez Fernández había querido dar un discurso con proyección a futuro y no pudo. Pero en la práctica, se habilitaron actividades escolares, vuelos de cabotaje y se anunció la temporada de verano. La gestión de Fernández anhela visualizar en el horizonte un cronograma de vacunación.

Preocupación

A pesar de los esfuerzos por reactivar la agenda, los datos epidemiológicos que el Gobierno tiene sobre la mesa generan alarma. En el comité de expertos ad hoc que hace recomendaciones a Fernández hay una preocupación creciente por cómo evolucionó la cantidad de muertos cada millón de habitantes en las últimas semanas. Ese fue uno de los ejes principales de la reunión virtual que mantuvieron el jueves los especialistas con el Ministerio de Salud.

"La cantidad de muertos por millón de habitantes aumentó significativamente en las últimas seis semanas y eso es muy preocupante", reconoció a LA NACION uno de los expertos que ayer dialogó con el ministro de Salud, Ginés González García. Esta semana, ese índice estuvo en torno a 610 fallecidos por millón de habitantes, cuando hace un mes y medio era de 213 muertos por millón. La curva tomó una pendiente ascendente pronunciada.

Desde el Ministerio de Salud señalaron: "No hay muertos por falta de atención, el servicio no colapsó. Pero en algunas provincias hay debilidades estructurales y de recursos humanos en los sistemas de salud, además de problemas de cargas de datos".

En la cartera sanitaria agregaron que será importante reforzar el plan Detectar en el interior del país. Lo que no quedan dudas es que Fernández saldrá otra vez a ponerle la cara a los anuncios. Algunos asesores consideraron semanas atrás que el Presidente debía "correrse" de la comunicación de la pandemia. Para los especialistas eso fue un caro error y así se lo hicieron saber al jefe del Estado, con quien se reúnen de forma cada vez más espaciada.

