El Presidente habló tras anunciar la extensión de la cuarentena ante la pandemia del coronavirus

5 de junio de 2020 • 09:48

Horas después de anunciar la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio por 21 días en el área metropolitana y en ciudades con circulación comunitaria de coronavirus, el presidente Alberto Fernández señaló esta mañana que es probable que el país esté viviendo en este momento el pico de contagios por Covid-19.

Esta mañana, el Gobierno confirmó siete muertes más respecto del parte vespertino de ayer y con estas nuevas víctimas ya suman 615 los fallecidos en el país. El total de casos confirmados en la Argentina es de 20.197 personas. Anoche se anunciaron 929 nuevos contagiados.

"Desde hace más o menos dos semanas, desde que ocurrió lo de la villa 31, está más o menos el número de 900 personas diarias de contagio. El número creció muchísimo", dijo el mandatario en diálogo con El Trece. "Puede ser que crezca un poco más", agregó.

Asimismo, defendió el establecimiento temprano de la cuarentena en el país, que rige desde el 20 de marzo: "De ningún modo, nos adelantamos a poner la cuarentena. Si no lo hubiéramos hecho, no se podrían haber equipado los hospitales. Gracias a que hicimos la cuarentena evitamos un sinfín de contagios, y evitamos la circulación comunitaria del virus en el 85 por ciento del país", recalcó.

"La cuarentena nos permitió que no ocurra lo que pasó en otros países donde debían decidir a quién atendían y a quién no", graficó y remarcó que, actualmente, en la Argentina "todos tienen condiciones de ser atendidos". Aseveró así que el país cuenta con la cantidad de respiradores necesarios "para atender el mayor pico de la pandemia".

Tres semanas más

A su vez, el Presidente explicó por qué la extensión de la cuarentena será por tres semanas (hasta el 28 de junio) y no por dos como venía sucediendo. "Intentamos ir ordenando todo esto y no estar cada dos semanas revisando . Es para organizarnos mejor y darnos más tiempo. Además, para organizar las aperturas en el interior. La Argentina es más que la zona metropolitana (AMBA)", dijo.

Tras la nueva prórroga del aislamiento social, un sector de la oposición renovó las críticas al Presidente, ya que aseguran que "está enamorado de la cuarentena". "Cuando escucho decir que me enamoré de la cuarentena, me asombro porque lo que soñé cuando asumí no era enfrentar este tema" , expresó, y volvió a polemizar con quienes consideran que la crisis económica es producto de las medidas restrictivas. " Lo que le pasa a la Argentina no es la cuarentena, es la pandemia que le trajo problemas a toda la economía mundial. Los países que no han hecho cuarentena han tenido resultados económicos iguales o peores a los que la hicimos", explicó.

Crisis económica

El jefe de Estado se mostró comprensible con "las pymes y los comerciantes" debido a la difícil situación económica por la que atraviesan. "Intento hacer más liviano el efecto de la cuarentena" , manifestó Fernández e indicó que hay más de 250.000 pequeñas y medianas empresas que ingresaron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de salarios.

"Lo que estamos haciendo es preservar el empleo de la gente ayudando a los empresarios a pagar el sueldo" , planteó y precisó que todo el universo de las ayudas sociales frente a la pandemia costó al Estado 2.5% del PBI, a la que consideró como "una inversión a futuro".

Además, el Presidente mostró los problemas que existen para que la ayuda llegue a quien la necesita. "La pandemia nos mostró cosas que no conocíamos, que no teníamos la dimensión del problema. El IFE (ingreso Familiar de Emergencia) es un ejemplo: pensábamos que íbamos a darle un aporte a aquellos que están fuera del sistema, entre 3 y 4 millones de personas y terminaron siendo 9 millones", ejemplificó.

También señaló que los altos índices de trabajo no registrado no colaboran a subsanar la situación y adelantó que trabajan para "favorecer el blanqueo de trabajadores". "De años viene el problema del trabajo en negro. Tampoco es el mejor momento para castigar a nadie. Estamos viendo si de alguna manera podemos favorecer el blanqueo de esos trabajadores y que no signifique un costo adicional a las empresas y de esa forma puedan acceder al ATP", sostuvo.

"Vamos a ver", contestó el Presidente sobre la posibilidad que el Estado incorpore el pago del aguinaldo dentro de la ayuda a las empresas.