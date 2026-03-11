Las frases de Adorni para justificar la presencia de su esposa en la comitiva de Nueva York.

El viaje de la comitiva argentina a Estados Unidos dejó una imagen que provocó duros cuestionamientos. Entre los presentes se encontraba Bettina Julieta Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Como pudo, el funcionario del gabinete de Javier Milei dio los motivos por los cuales sumó a Bettina Angeletti al pasaje del avión presidencial. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, resaltó.

Adorni no solo confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial en una entrevista televisiva, sino que señaló que su mujer ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado. La presencia de Angeletti generó que la oposición solicitara un pedido de informes.

El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), fue quien presentó el pedido “para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó en su cuenta de la red social X.

Licenciada en Administración de Empresas, en julio de 2024, seis meses después de que Milei asumiera la presidencia, Angeletti fundó Más BE, una consultora de “coaching organizacional”.

