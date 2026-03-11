Las frases de Adorni para justificar la presencia de su esposa en la comitiva de Nueva York
El jefe de Gabinete justificó haber viajado con su mujer en el marco de un viaje oficial por el Argentina Week
- 3 minutos de lectura'
El viaje de la comitiva argentina a Estados Unidos dejó una imagen que provocó duros cuestionamientos. Entre los presentes se encontraba Bettina Julieta Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Como pudo, el funcionario del gabinete de Javier Milei dio los motivos por los cuales sumó a Bettina Angeletti al pasaje del avión presidencial. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, resaltó.
Adorni no solo confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial en una entrevista televisiva, sino que señaló que su mujer ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado. La presencia de Angeletti generó que la oposición solicitara un pedido de informes.
El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), fue quien presentó el pedido “para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó en su cuenta de la red social X.
Licenciada en Administración de Empresas, en julio de 2024, seis meses después de que Milei asumiera la presidencia, Angeletti fundó Más BE, una consultora de “coaching organizacional”.
Las frases con las que Adorni justificó la presencia de su esposa
- “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.
- “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida”.
- “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe. De hecho, me iba a acompañar con el pasaje pago”.
- “Los gastos de ella se los paga ella; el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también; los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”.
- “Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”.
Otras noticias de Manuel Adorni
"Era mi deseo". Cuál fue la excusa que dijo Adorni sobre el viaje con su esposa en el avión presidencial
Antes y después. Cuando Adorni se indignaba por las comitivas presidenciales y los políticos que vuelan en avión privado
Viajó con la comitiva. Quién es la mujer de Adorni: licenciada en administración y especialista en “coach ejecutivo y de vida”
- 1
El juez federal de Campana quiere quedarse con todas las causas que investigan a la AFA
- 2
Una ex Gran Hermano aseguró haber sido novia de Alberto Fernández y que la ayudó a gestionar licitaciones de Procrear
- 3
Harán una audiencia para definir si sigue adelante la causa por evasión contra la AFA o si la cierran por inexistencia de delito
- 4
Javier Milei llamó “enemigo” a Irán y dijo ser “el presidente más sionista del mundo”