Coronavirus en la Argentina: Alberto Lugones le respondió a Sergio Massa por la liberación de presos Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 08:09

El titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones , le respondió hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa , quien dijo que los jueces que liberan presos podrían ser sometidos a juicio político si no cumplieron con la obligación de informar previamente a la víctima.

"Para poder iniciar un juicio tenemos que estar en supuesto de prevaricato o cohecho. Es decir, que el juez fue convencido a través de un método que no sea idóneo para tomar la decisión. Si no se dan esos dos supuestos, no va a prosperar ", dijo en diálogo con Radio La Red.

"Obviamente, Massa o quien estime que se vea afectada la imparcialidad el magistrado puede hacer la denuncia, pero eso no va a ser motivo para que el juicio pueda prosperar", explicó.

El presidente Alberto Fernández avaló ayer que se dispongan excarcelaciones de presos comunes frente a la pandemia de coronavirus. "La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación pueden darse con mucha facilidad. Hay también gente que tiene factores de riesgo", dijo el mandatario.

Hasta el momento han salido 753 presos de las cárceles bonaerenses y más de 200 de las federales, mientras crecen los reclamos de excarcelaciones.

Lugones reiteró que si los jueces reciben "pedidos de liberación de presos que están dentro del grupo de riesgo", deben analizarlos. "Si está en riesgo su vida como consecuencia del Covid-19, buscaremos la forma de que pueda seguir en su casa", apuntó.

"Los jueces no van a hacer locuras. Los presos tienen que entender que vamos a ser razonables", señaló.

Massa se diferenció ayer del Presidente. Dijo que "algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable" al liberar presos. "Me parece que las penas son para ser cumplidas porque es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error", sostuvo.