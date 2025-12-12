Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

en vivo
El Gobierno designó a Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa
El Gobierno designó este viernes a Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa, dentro de la Jefatura de Gabinete tras renunciar como subsecretario de Prensa. Era uno de los nombres que sonaban para reemplazar a Manuel Adorni una vez que asuma como jefe de Gabinete tras la salida de Guillermo Francos.
Dentro de la serie de cambios en la Jefatura de Gabinete, el Ejecutivo también nombró a Guillermo Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos.
