Amado Boudou , condenado a 5 años y 10 meses de prisión por quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone que fabrica papel moneda, seguirá cumpliendo arresto en su casa , al menos, hasta que termine la feria judicial . Así lo interpretaron funcionarios judiciales que siguen el caso de cerca, tras entender que la revisión de la situación del exvicepresidente no está entre las urgencias a las que se aboca la Justicia en tiempos de la cuarentena por el coronavirus : tienen prioridad los pedidos de los presos por salir, no los liberados por regresar a la cárcel.

Boudou estaba condenado y preso hasta que, el martes, el juez Daniel Obligado le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Argumentó que Boudou aún debía ser considerado inocente porque tiene un recurso pendiente ante la Corte para revisar su condena. Agregó que, como su mujer es mexicana y vive fuera de su país y tiene dos hijos de dos años, con el exvicepresidente en la cárcel está comprometido el sustento familiar. Además, dijo que la pena que se le impuso no es de las máximas para el delito por el que fue condenado.

El fiscal federal Marcelo Colombo, en un dictamen de inusual dureza , pidió anular el arresto domiciliario de Boudou y que vuelva a la cárcel. Descalificó la decisión del juez Obligado de otorgar el arresto domiciliario al entender que era una medida arbitraria, contradictoria con otras decisiones anteriores del propio magistrado y con fallos de la Cámara de Casación Penal que ya había decidido sobre la pertinencia de que Boudou siga detenido.

El juez Daniel Obligado había rechazo la excarcelación de Boudou el 25 de marzo; el martes le concedió el arresto domiciliario Crédito: Foros Judiciales

Colombo presentó ante el juez Obligado un recurso de casación para que la Cámara Federal de Casación anule la prisión domiciliaria de Boudou. No pidió la habilitación de la feria judicial dispuesta por el coronavirus. El primer paso ahora es que el juez Obligado debe decidir si habilita o no la feria y si concede o no el recurso extraordinario. Es dudoso que habilite la feria porque las cuestiones de los presos por salir son casos de feria, no los liberados para retornar a la cárcel .

Por lo tanto, el asunto no se trataría en Casación hasta que vuelva a estar funcionando la actividad judicial de manera normal y allí deberían intervenir los jueces de la Sala IV, que ya confirmaron la condena de Boudou y se pronunciaron sobre su encarcelamiento, y el fiscal Javier de Luca, que debería mantener o no el recurso de Colombo.

Hay querellantes en la causa de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera (UIF) que podrían intervenir también en esta instancia para mantener o no el recurso. Aunque deberían quejarse ellos mismos.

El frente de la propiedad en Barracas donde Boudou cumple arresto domiciliario Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Si el recurso se mantiene, ahí recién los jueces estarían en condiciones de analizar si anulan el arresto domiciliario de Boudou. Si no se mantiene, Boudou se quedaría en su casa vigilado con una pulsera electrónica.

El fiscal Colombo, al apelar el fallo, recordó que el juez Obligado le concedió el arresto domiciliario a Boudou sobre la base de dos argumentos: la "falta de firmeza" de la condena en el caso Ciccone y la emergencia sanitaria por el coronavirus. "Los argumentos brindados en relación a estos dos puntos a lo largo de la resolución son arbitrarios por violar principios lógicos", dijo el fiscal.

Según Colombo, la decisión de mandar a Boudou a su casa es arbitraria por su "absoluto desapego respecto de las circunstancias objetivas del caso" y porque se violaron las reglas del proceso cuando se prescindió de la intervención de la fiscalía, cuya opinión es obligatoria antes de disponer el arresto domiciliario, afirmó el fiscal.