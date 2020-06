En una de las plantas de Mondelez se registraron contagios de coronavirus, según denunció el gremio Fuente: Télam

30 de junio de 2020 • 10:57

Una de las plantas de la fábrica de alimentos Mondelez podría quedar virtualmente paralizada por un brote de contagios de coronavirus . Se trata de la sede de Pachecho, donde se registraron 29 casos, según precisó hoy a LA NACION el delegado gremial Jorge Penayo, integrante de la oposición en el Sindicato de la Alimentación que lidera Rodolfo Daer .

"El primer caso apareció el 1° de junio y por casi una semana no se produjo. Ahora ya son 29 los casos, 26 de personal de planta permanente y tres del personal de limpieza de una empresa tercerizada. El aislamiento y el protocolo se hizo a medias", señaló Penayo.

Fuentes de la empresa, sin embargo, aseguraron a LA NACION que se llevaron adelante todas las medidas coordinadas con la comisión interna gremial y monitoreadas por las autoridades del gobierno provincial y municipal. Los contagios serían 24 y todos estarían en buen estado de salud. Además, la compañía, que es de capitales extranjeros, activó testeos masivos y puso en marcha una comisión de seguimiento de los casos.

La decisión de los delegados de poner la guardia en alto y amenazar con frenar la producción obedecería a la negociación salarial que está en marcha y que ya tuvo algunos cortocircuitos en otras industrias del rubro, como Arcor.

La intervención de Máximo Kirchner

No es el primer conflicto que atraviesa Mondelez en los 100 días de confinamiento por el coronavirus. Abrió una negociación con el gremio y el Ministerio de Trabajo por la determinación de avanzar con suspensiones de personal y recortes salariales de hasta un 15% , a pesar de haber sido una actividad que no detuvo su músculo productivo en el inicio de la pandemia. La empresa justificó el recorte en la caída de las ventas, según un comunicado del mes pasado. Este episodio hasta generó un contrapunto en el corazón del Gobierno, ya que el diputado nacional Máximo Kirchner le pidió al ministro de Trabajo, Claudio Moroni , que no homologara este acuerdo entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de Industrias Alimenticias (STIAS), que lidera Rodolfo Daer.

"Mondelez, fábrica de alimentos, los puso a los trabajadores a producir golosinas bajo el paraguas de 'industria alimenticia y servicio esencial', se stockeó todo lo que pudo bajo el valor actual para venderlo vaya a saber cuándo, y le baja el sueldo a los trabajadores y las trabajadoras suspendiendo la actividad. Equivocadamente, el Gobierno le homologó ese acuerdo", dijo el jefe del bloque de diputados del oficialismo .

Máximo Kirchner en una sesión de Diputados se refirió a las suspensiones en Mondelez Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Moroni no modificó el pacto sellado entre Mondelez y Daer , según averiguó LA NACION . "Es un acuerdo de partes", dijo un vocero de la cartera laboral. ¿Qué hubo entonces detrás del involucramiento de Máximo en el conflicto Mondelez? El piquetero Juan Carlos Alderete , diputado nacional e integrante del bloque del Frente de Todos, le habría acercado la inquietud. Alderete, referente de la Corriente Clasista Combativa, tiene a uno de sus hombres de confianza como delegado gremial en la planta que la empresa tiene en Pacheco. Se trata de Jorge Penayo, que milita al Partido Comunista Revolucionario (PCR), uno de los 16 partidos que integra el Frente de Todos .

Penayo es hoy el rostro combativo más visible por los recortes salariales y los contagios de coronavirus en la planta de Pacheco y fue quien denunció que la compañía activó las suspensiones después de haber "stockeado" producción durante el primer mes de cuarentena. Un dato: Penayo se alió hace dos años con la lista Verde, de Daer, para evitar que la izquierda, a través del PTS, con la lista Bordó, recupere el poder que supo tener en 2009 de la mano de Javier "Poke" Hermosilla .