LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof no flexibilizá el aislamiento en la provincia de Buenos Aires al término de la cuarentena dispuesta hasta el 26 de mayo. El mandatario tomó la decisión antes de ingresar al encuentro con el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"El aislamiento es la política más efectiva contra el coronavirus, y en este contexto de aumento del contagio no sería lógico pensar en una flexibilización", aseguró Kicillof, tras recibir el consejo de un comité de expertos.

En las últimas horas, el gobernador volvió a expresar su malestar por la flexibilización que se registra en comercios y en materia de esparcimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . " Cuando crecen los casos se tiene que ser más rígido. No más flexible", dijo el Gobernador.

"Si en la ciudad van a abrir los comercios que no vaya a trabajar la gente de la Provincia", dijo también Kicillof. Dejó en claro que no facilitará los desplazamientos de actividades no esenciales en medios de transporte interjurisdiccional, tal como recomiendan los expertos.

El comité que se reunió con Kicillof está compuesto por médicas y médicos especializados en epidemiología, infectología y salud pública, así como por científicos, bioquímicos, físicos, psiquiatras, matemáticos, especialistas en trabajo social y autoridades universitarias y de centros de investigación.

Se evaluaron las medidas tendientes a evitar una mayor circulación del virus en la Provincia con principal foco en el área metropolitana (AMBA).

En este ámbito, el ministro de Salud, Daniel Gollán, reafirmó que abrir la circulación en un momento de aumento de casos podría generar un "crecimiento exponencial mucho más rápido y preocupante".

En números: hoy en la provincia se detectaron 178 nuevos casos y suman 3096 las personas contagiadas en este territorio. La mayoría de los contagios (38%) responden a la circulación comunitaria del virus.

Ante este fenómeno, el ministro de Salud ratificó que "el camino más eficiente es establecer nuevas estrategias de detección temprana. Esa es la clave central para no llegar rápidamente al pico".

Tal como informó ayer LA NACION, el gobierno bonaerense se propone multiplicar los testeos en los barrios más humildes de la provincia, con controles casa por casa para detectar personas con síntomas de Covid-19.

Hasta el momento se realizaron 28.500 controles en unas 7900 casas de tan solo nueve barrios, lo que representa el 6,7 por ciento de la población que vive en villas y asentamientos. La idea es multiplicar esos controles en el interior de 1800 villas y asentamiento precarios del conurbano.

Hay un dispositivo en marcha para entrar en La Tablada, de La Matanza, y en Fuerte Apache, de Tres de Febrero, entre otros asentamientos del Gran Buenos Aires. También se visitarán villas de San Martín, Merlo, Quilmes, Morón, Florencio Varela, Tigre, Berisso y Esteban Echeverría en el transcurso de esta semana.

Los expertos coincidieron en la necesidad de concientizar a la población acerca de la circulación comunitaria del virus y destacaron la importancia de la vigilancia temprana para prevenir la propagación de los casos que podrían ser asintomáticos.

Asimismo, subrayaron la centralidad de las medidas que limiten la movilidad entre zonas con mayor y menor circulación viral, principalmente en los medios de transporte interjurisdiccionales.

Además de Gollán, estuvieron presentes en el comité autoridades del ministerio de Salud bonaerense el viceministro, Nicolás Kreplak; el jefe de asesores, Enio García; y el director de Gestión del Conocimiento, Mario Rovere; así como también el jefe de Gabinete de ministros, Carlos Bianco; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín; e intendentes de más de 50 municipios de la provincia que se sumaron vía teleconferencia.

Los expertos que participaron del comité son: Horacio Docena; Elisa Estenssoro; Carlos Naón; Tomás Orduna; Elba Pagano; María Ana Huergo; Juan Manuel Carballeda; Rosa Bologna; Leonel Tesler; Víctor Romanowski; Susana Ortale; Guillermo Durán, Silvia González Ayala y Federico Agüero.

Municipios

Mientras el criterio de Kicillof es mantener la cuarentena firme, al menos en el AMBA, hay intendentes del interior que decidieron dar marcha atrás con la flexibilización de actividades económicas y recreativas.

Por caso, en Chascomús, Castelli y Baradero se fijó una posición más dura luego de que empezará a registrarse mayor circulación del virus.

En Chascomús se registraron seis casos de Covid-19 en las últimas horas. Hay 13 casos sospechosos y 132 personas aisladas. La mayoría de estas personas en observación está vinculada al Hospital San Vicente de Paul y al hogar de ancianos local. Los casos se iniciaron 15 días atrás cuando una médica que trabaja en Quilmes ingresó al hospital local con síntomas de Covid-19.

En esa ciudad y en el distrito vecino de Castelli quedaron suspendidas las salidas recreativas y se volvió a una fase más estricta de la cuarentena.

En Baradero también se resolvió volver a la primera fase del aislamiento social preventivo y obligatorio luego de que aparecieran tres casos de Covid-19 en uno de los distritos que hasta el momento no había registrado casos.