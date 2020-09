No aceptó los pedidos de los jefes comunales de Tres de Febrero, La Plata y San Miguel Crédito: Captura Provincia de Buenos Aires

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires no se moverá de la prohibición de dictar clases presenciales dispuesta desde el inicio de la pandemia por el coronavirus, en marzo último.

El gobernador Axel Kicillof no hará lugar a los pedidos que reiteran los intendentes opositores del Gran Buenos Aires para regularizar la escolaridad de pequeños grupos de escolares en espacios abiertos.

"La respuesta es el DNU del gobierno nacional y los decretos del Gobernador donde se prohíben explícitamente las clases", se informó hoy desde la Casa de Gobierno de la provincia ante una consulta de LA NACION.

Los alcaldes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de San Miguel, Jaime Menéndez; y de La Plata, Julio Garro, elevaron ayer distintas propuestas para que los alumnos más vulnerables regresen a clases en esta provincia.

La nueva pulseada entre intendentes opositores y el gobierno provincial levanta temperatura mientras Kicillof intenta descomprimir la tensión que generó el traspaso de recursos coparticipables desde la Ciudad Autónoma a la Provincia, quince días atrás.

Hoy Kicillof citó a 42 intendentes para anunciar el traspaso de recursos destinados al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que busca responder a los pedidos para que se repartan los nuevos recursos coparticipables que anunció el Presidente Alberto Fernández.

Los fondos coparticipables representan 10 mil millones de pesos para el resto de este año. Y 50 mil millones para el año que viene. Pero no forman parte del esquema formal de coparticipación, según el gobierno bonaerense.

En la reunión de esta mañana prevista entre Kicillof y los alcaldes estarán presentes algunos de los jefes comunales que se muestran más opositores y pujan tanto por el reparto de esos fondos como por el regreso a clases: Diego Valenzuela y Julio Garro están convocados al acto por el reparto del Fondo de Infraestructura de Municipios.

Polo opositor

De esta manera, los alcaldes de Juntos por el Cambio se posicionan en apoyo al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta en la pulseada que mantiene con el gobierno nacional por el regreso a clases de unos 6500 alumnos que perdieron regularidad en sus estudios desde el inicio de la pandemia.

El intendente de La Plata Julio Garro propuso llevar a alumnos con clases suspendidas por falta de acceso a internet a estudiar a la República de los Niños.

En el centro recreativo se había dispuesto como hospital de campaña en abril último. Finalmente no se ocupó.

Garro presentará una nota a la Dirección General de Cultura y Educación para conocer el número total de alumnos que quedaron fuera de la regularidad educativa en este distrito a causa de desconexión al servicio de internet.

A partir de entonces propondrá trasladar a los alumnos a la República de los Niños, con el objetivo de que puedan regularizar su aprendizaje.

El alcalde de esta capital busca reinsertar a alumnos de establecimientos públicos y privados que no hayan continuado con su escolaridad en los distintos edificios y espacios abiertos de la República de los Niños.

"No son clases presenciales. Lo que proponemos es darle internet a los chicos que no pudieron conectarse", aclaró Garro a LA NACION. Su pedido no prosperará, al menos por el momento.

La provincia de Buenos Aires tiene el sistema educativo más grande del país: casi dos millones de alumnos de los distintos niveles de enseñanza están a la expectativa de la regularidad de sus estudios.

