Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, propone que los alumnos del último año del secundario asistan a clases en espacios abiertos, por turnos

Javier Fuego Simondet
22 de septiembre de 2020

Sin definiciones en la compleja negociación abierta entre los gobiernos nacional y porteño por la vuelta a clases de unos 6500 alumnos, en el conurbano un intendente opositor propuso un regreso a las aulas para estudiantes del último año de la secundaria. Diego Valenzuela (Juntos por el Cambio), de Tres de Febrero, que encabezó una prueba piloto en una escuela de Santos Lugares y espera un visto bueno del gobernador Axel Kicillof para el regreso de casi 3500 chicos a las clases. El pedido se da en un momento de tensión en los vínculos entre los jefes comunales opositores y el gobierno provincial.

"La idea es algo acotado al sexto año, en matrícula pública y privada. Este segmento termina el secundario, es algo único en la vida y no es agradable que se queden con un último año por Zoom. Recojo una necesidad que veo en la comunidad, me han escrito cartas y he tenido charlas por Zoom con los chicos", afirmó Valenzuela, en diálogo con LA NACION.

El intendente añadió que el pedido tiene también que ver con el aprendizaje, por la dificultad que genera la virtualidad para entender ciertos contenidos que necesitan una explicación intensa, como los matemáticos.

Valenzuela adelantó a este diario que la propuesta es para que las clases se realicen "en patios, en gimnasios abiertos", y explicó: "En muchos casos, son uno o dos cursos de sexto por escuela. Se podría hacer en grupos alternativos de 15 chicos, con protocolos. En colegios que no tuvieran lugar, se buscarían lugares cercanos, como clubes o sociedades de fomento. Es para que tengan un último mes de encuentro presencial".

La prueba piloto se realizó en un colegio de Santos Lugares

El gremio mayoritario de los docentes a nivel bonaerense, Suteba, ya se comunicó con la intendencia de Tres de Febrero para consultar sobre la iniciativa, señaló Valenzuela.

Tensiones

La negociación que busca abrir el jefe comunal con el gobierno bonaerense se da un momento de tensión entre los intendentes opositores y Kicillof. Ayer, en una reunión en San Miguel, varios intendentes del conurbano de Juntos por el Cambio exigieron mejorar el trabajo conjunto con Kicillof, e incluyeron en ese reproche también al presidente Alberto Fernández.

Además de Valenzuela, en ese encuentro estuvieron Jaime Méndez (San Miguel), Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), y Joaquín de la Torre, exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal. Fue un encuentro en el que el armado electoral opositor bonaerense tuvo fuerte presencia como tema de debate, remarcaron varios de los protagonistas.

La semana pasada, los jefes comunales de Juntos por el Cambio habían solicitado una reunión con el gobernador para pedir, entre otros puntos, que se coparticipen todos los fondos que lleguen desde Nación a las arcas provinciales. El encuentro aún no se concretó.

Valenzuela confía en que esos encontronazos no influirán en esta negociación que se abre por la vuelta a clases en el último año de la secundaria. "Son cosas separadas", subrayó. Desde el gobierno bonaerense afirmaron a LA NACION que esperarán la propuesta y la analizarán, y destacaron que las pautas para el regreso a clases "las establece Nación y están siendo bastante claros al respecto".

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, define la propuesta de la ciudad de Buenos Aires para que retomen las clases de modo presencial, en patios de las escuelas, 6500 chicos que perdieron vínculo con sus colegios y docentes durante los seis meses que llevan fuera de las aulas. Tras una reunión realizada el lunes, por ahora el proyecto porteño de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, sigue frenado.

Según pudo saber LA NACION, en otros distritos del conurbano gobernados por Juntos por el Cambio también se estarían analizando alternativas para proponer esquemas de regreso a las clases.

