Gabriela Origlia 8 de abril de 2020 • 09:12

CORDOBA. Un escándalo se vive en Capilla del Monte -100 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, en el Valle de Punilla- por un audio del exconcejal radical Julio Carballo , quien habría deseado que " esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos ". Organizaciones sociales y partidos políticos salieron al cruce de las manifestaciones, las repudiaron y pidieron la intervención del Inadi.

Carballo fue concejal por la UCR entre 2011 y 2015 y secretario del Concejo Deliberante por la Alianza Cambiemos hasta fines del año pasado, cuando la fuerza perdió la localidad frente al peronismo. Como radical, es parte del espacio de Gabriela Negri , hermana del diputado nacional. En Capilla del Monte, el radicalismo está dividido.

"No es como dijo el huevón de [Alberto] Fernández que le vamos ganando al virus ¡El ocote! ¡El ocote! Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene y que tuvo Italia y mismo tiene Estados Unidos. Tengo amigos y están todos cagados allá", comienza Carballo su audio, que se filtró en las redes y los medios locales.

"La gente entiende acá en este país a los palazos si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palo, patada en el culo. Es de la única forma porque es negro... Entonces qué se yo, no sé, no sé...", agrega.

Luego avanza sobre la idea de una "limpieza étnica": "Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo por mí que se quede [en] La Matanza (por el coronavirus) y le haga honor al nombre con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos... capaz que este país arranca".

El audio fue difundido por el periodista local Marcelo Acosta en su programa radial El reino del revés y se viralizó. Carballo no habló públicamente después del hecho.

Repudio de la UCR

El Comité de Circuito Unión Cívica Radical de Capilla del Monte emitió un comunicado de repudio a los dichos: "Los mismos están muy lejos del pensamiento, valores e ideales de nuestro centenario partido. En estos tiempos, nos debemos encontrar más unidos que nunca y trabajando en conjunto en pos de nuestros vecinos", dice el texto.

El presidente del organismo, Nicolás Zanotti, dijo a LA NACION que sesionarán por el tema después de terminada la cuarentena y allí se tomará la decisión final. Carballo en la última elección fue candidato a concejal suplente en la lista oficial. "La gente de Pro ha hecho lo mismo que nosotros", agregó.

La secretaria del Comité Provincia de la UCR y excandidata por el espacio Juntos por Capilla, Ana Buffoni indicó que hizo una presentación en el Tribunal de Conducta del partido para que intervenga ya que el concejal es afiliado y podría terminar "expulsado".

"No se pueden creer las expresiones de este hombre. Sentí mucha impotencia como radical, porque es uno de los tantos sapos que nos venimos tragando. No es la primera vez que me pasa, aunque sí nunca tan grave", afirmó Buffoni, quien milita en un sector radical diferente al de Carballo.

El peronismo sostuvo que el "silencio" de quienes "compartieron la lista de candidatos en la última elección y de los integrantes locales de la UCR pareciera no proteger a Julio Carballo, sino concordar con este tipo de pensamiento".

Fue el colectivo "Más Democracia" el que pidió la intervención "de oficio del Inadi, de la Justicia local y de la Federal ante la escalada de voces individuales que arremeten contra el sistema político que la mayoría de lxs argentinxs hemos elegido para vivir [sic]".