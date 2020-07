Coronavirus en la Argentina. Ginés González García: "No hay ningún riesgo de colapso cercano pero seamos cautos" Fuente: Archivo

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que "no hay ningún riesgo de colapso cercano" del sistema sanitario, pero advirtió que la ciudadanía debe seguir respetando el distanciamiento social para evitar una eventual saturación.

"Yo soy cauto y cuidadoso. Hay un 41% más de camas de terapia intensiva, que no sólo es el respirador y la cama, no solo es el espacio físico, sino el personal y los trabajadores que están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Todavía tenemos margen, no hay ningún riesgo de colapso cercano pero seamos cautos. La administración de los casos es lo fundamental", remarcó el funcionario, en diálogo con C5N.

Días atrás, González García reconoció que creía que el regreso a la fase 1 dictado a principios de mes iba a aplanar la curva eternamente ascendente de casos. "Me equivoqué", afirmó, y responsabilizó a los que no respetaron la cuarentena. Otro pronóstico errado.

Ayer, el ministro de Salud le pidió a la población que siga respetando el aislamiento porque la situación podría cambiar si hay un relajamiento. "Tenemos que seguir con firmeza cuidando lo que ya hicimos. Falta un buen tramo y tenemos que seguir", señaló.

"No nos podemos descuidar. Les pido, por favor, a todos los argentinos que intensifiquen todo lo que venimos haciendo hasta ahora, no lo descuidemos", agregó.

Después de algunas semanas en las que parecían estar controlados, los contagios de Covid-19 empezaron a crecer en las provincias. Desde el 11 hasta el 25 de julio, los casos fuera del área metropolitana de Buenos Aires (la región más castigada) aumentaron 51,2%, alertó ayer el Ministerio de Salud de la Nación.

Refuerzo de controles

Para frenar el avance de la enfermedad, algunas provincias, como Jujuy, Santiago del Estero y Santa Fe, ya reforzaron el control de los ingresos de ciudadanos provenientes de distritos con circulación viral. No obstante, también se da el contagio por contactos estrechos o por la movilidad interna entre las ciudades.

Los brotes en el interior encendieron una señal de alarma. El tema ya estuvo presente el viernes pasado en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), en la que las autoridades sanitarias de las jurisdicciones revisaron el avance de la pandemia y la necesidad de asistencia.

Con 46 muertes ocurridas en las últimas 24 horas a causa del coronavirus, la Argentina suma un acumulado de 2939 fallecimientos desde que se contabilizaron los primeros decesos en el inicio de la pandemia.

Durante la jornada de ayer también se reportaron 4192 nuevos casos positivos, por lo que la cifra de infectados asciende a 162.526. La buena noticia es que hasta ayer por la mañana 70.518 personas (el 43% del total) habían superado la enfermedad y ya recibieron el alta médica.