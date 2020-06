El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Fuente: Archivo

29 de junio de 2020 • 05:03

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció anoche la decisión de restringir la circulación en el centro de las ciudades de la provincia con más de 30 mil habitantes y el acceso a los centros comerciales y supermercados, a la vez que anticipó que se endurecerán los controles sobre el uso de barbijo y el distanciamiento social.

"Está claro que hay un gran relajamiento de la sociedad y esto nos preocupa, porque la gente está saliendo a buscar el virus", expresó el mandatario cuya provincia se encuentra transitando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, luego de haber logrado salir del aislamiento, con ninguna muerte registrada.

En una transmisión por las redes sociales, Sáenz precisó que para restringir la circulación en accesos a "supermercados, centros comerciales, ferias y galerías de las ciudades de más de 30 mil habitantes", durante toda la semana "se volverán a establecer controles según la terminación de los DNI".

"Lunes, miércoles y viernes tendrán acceso los DNI terminados en números pares; los martes, jueves y sábados los impares; mientras que los domingos, como no hay tanta circulación en el centro, podrán hacerlo pares e impares", indicó.

También anunció que se va a "endurecer el control del uso del barbijo y el distanciamiento social" y exigió a los intendentes controles más estrictos y el cumplimiento de los protocolos de los distintos rubros que se fueron flexibilizando durante las últimas semanas de distanciamiento social. La circulación en Salta pasó del 52% al 79%.

"No tengo argumentos ni fundamentos para volver a la fase 1, porque no hay circulación comunitaria en la provincia", asumió, pero agregó que no obstante van a ser "estrictos en los controles" de actividades para que se cumplan los protocolos.

"Hoy estamos en una situación que nos permite y nos permitió flexibilizar actividades y lograr ese equilibrio tan difícil de la salud y la economía", concluyó.

Agencia Télam