Alberto Fernández hoy al hablar en un acto virtual desde Olivos

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanza a casi 9 millones de personas, tendrá un tercer pago en todo el país, sin recorte de beneficiarios. Lo confirmó hoy el presidente Alberto Fernández, en la reunión virtual que mantuvo con los gobernadores, desde la residencia de Olivos, para mostrar una postal de unidad en una etapa decisiva de la renegociación de la deuda externa.

El anuncio satisface una solicitud de los mandatarios, inquietos ante la posibilidad de que el programa de emergencia, que consiste en el pago de $10.000 a desocupados y trabajadores en negro, quede limitado a las regiones del país que siguen en la etapa de cuarentena estricta, tal como había dejado trascender el gobierno nacional en las últimas semanas. El tramo final del encuentro coincidió con el informe sanitario vespertino, que reveló un salto marcado en los casos de coronavirus. "Estamos llegando al pico", advirtió el Presidente.

Aunque debió conformarse con la imagen que le devolvían las pantallas de auditorio de Olivos, Alberto Fernández logró una vez más reunir a todos los mandatarios, oficialistas y opositores, en respaldo de la última oferta que hizo el Gobierno para reestructurar la deuda externa. Ese apoyo deberá traducirse, según solicitó la Casa Rosada, en la aprobación de un proyecto de ley para reestructurar la deuda bajo legislación local, con un esquema calcado al que presentó esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán , para las obligaciones bajo legislación extranjera.

El funcionario fue parte del encuentro, del que participaron todos los gobernadores; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro ; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa . Este último fue el encargado de requerir el apoyo de los mandatarios para tres proyectos que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso: el de la deuda bajo legislación local, el de la moratoria anunciada ayer y uno para ampliar el presupuesto 2020 en $400.000 millones.

"El IFE significa que millones de argentinos no caigan en la pobreza, es una herramienta de emergencia que no vamos a poder darlo siempre", dijo el Presidente, al abrir el encuentro. "Esto no reemplaza la creación de empleo, hay que aprovechar este tiempo para reactivar todas las actividades que empiezan a generar empleo", completó Cafiero.

Enseguida el jefe de Gabinete detalló que el programa había permitido que más de 2.200.000 personas no caigan en la pobreza y que más de 1.800.000 personas no caigan en la indigencia. "Ya nos estamos poniendo a trabajar para el día después de la pandemia . Vamos a organizar el horizonte del país y ahí los necesito a ustedes para potenciar las economías regionales, tenemos que trabajar rápidamente para poner en marcha la economía argentina", les dijo Fernández.

Lo escuchaban, entre otros, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, protagonistas de la cuarentena estricta del área metropolitana. El gobernador de la provincia de Buenos Aires anticipó que se reunirán el lunes para definir qué medidas tomarán después del 17 de julio. El jefe de gobierno porteño valoró el trabajo conjunto con el gobierno nacional para la implementación del plan Detectar en las villas de la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia sobre la continuidad del IFE estuvo acompañada por el anuncio del desembolso de la Casa Rosada de $10.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) . Es parte de un auxilio de $60.000 millones lanzado en el inicio de la pandemia.

El plato central de la charla fue la presentación de la última propuesta de renegociación de la deuda que hizo Guzmán. El ministro hizo una explicación en términos sencillos y planteó cuál es el escenario. "Hicimos una oferta que muestra la gran voluntad del gobierno para llegar a un acuerdo, es el máximo esfuerzo que puede hacer la Argentina y cumplirlo. Hemos ido hasta el límite", dijo.

El ministro destacó que el país cuenta con el apoyo del Club de Paris, del G-20 y del FMI. "No vamos a poner a la Argentina de rodillas. Es clave entender que ir más allá nos dificultaría enormemente salir de la pandemia", sostuvo.