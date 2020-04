Fabián Francioni, intendente de Leones, violó el DNU de Alberto Fernández sobre el coronavirus Crédito: Twitter @fabianfrancioni

CORDOBA.- El intendente de Leones (a 245 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba ), Fabián Francioni, fue imputado por la presunta comisión del delito de "abuso de autoridad", porque, según la investigación de una fiscalía, habría violado las normas del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus a partir de la supuesta autorización para que realicen tareas los trabajadores privados de la construcción. En la localidad, hasta hoy, no hay contagios.

El fiscal de Instrucción de Marcos Juárez, Fernando Epelde, quien lo imputó, entiende que el presunto accionar Francioni "podría entorpecer el accionar diseñado en el marco de la emergencia sanitaria" nacional. Sostuvo que el intendente manifestó haber hecho su propia interpretación respecto a aquellas excepciones establecidas por el Gobierno nacional, al autorizar las tareas vedadas por el DNU 297/2020.

A criterio del fiscal, las acciones de Francioni podrían ser "violatorias por lo dispuesto por la Constitución, las leyes nacionales y provinciales". Epelde fue notificado, fichado y prontuariado, y la Justicia analiza los pasos a seguir en la investigación.

Kirchnerista rebelde

Leones - "capital del trigo" por realizarse allí esa fiesta nacional- tiene unos 10.000 habitantes. Francioni, el intendente, tiene una larga trayectoria kirchnerista: fue diputado nacional y también tuvo un cargo en el PAMI. Apoya todas las decisiones del presidente Alberto Fernández, pero admitió haber hecho su propia interpretación de la flexibilización de la cuarentena.

Hace dos días, en radios de Leones, el intendente contó que en el parque industrial trabajan casi 600 empleados y tras una reunión con los industriales decidió poner en marcha "todas las fábricas, primero por turnos y hoy estamos en casi un 85%, todas con las prevenciones correspondientes".

"Todo lo fui hablando con el ministerio de la Industria. Los albañiles están trabajando de a tres por obra con la distancia correspondiente. Es contradictorio que exista un DNU que habilite la obra pública y abrir los corralones, y que los albañiles que están construyendo para llevar un peso a su casa no puedan trabajar", afirmó y ratificó que "siempre" consultó con Producción de la Nación y de la provincia.

"Todos están de acuerdo en que la economía no se puede parar, hablé con el comisario y los agentes policiales de Leones, y fuimos poniéndonos de acuerdo en cómo controlar el día a día. Yo también tengo miedo y no sé la verdad, pero la vida sigue y no podemos parar todos. La mayoría de los comercios abren de 8 a 13 y después todo por delivery, La gente misma también tiene miedo y se pone restricciones, por eso esto está funcionando. Mientras no tengamos casos vamos a seguir con estas medidas y la gente está respondiendo muy bien. Si seguimos así, el lunes que viene vamos a abrir de 8 a 12 y de 16 a 20 horas ", agregó.

El intendente afirmó que es entendible que en Buenos Aires, donde "hay que tomar dos colectivos y después un tren no se trabaje; pero en localidades como la nuestra, con las medidas precautorias se puede hacer. Es necesario que la economía viva, que no se detenga del todo".