El titular del Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom ), Claudio Ambrosini, emitió hoy un comunicado en el que desmintió "categóricamente" la idea de una posible regulación de portales de noticias, como había sido afirmado por la Televisión Pública.

"El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones aclaró que el organismo no está trabajando en ninguna regulación vinculada con los contenidos que circulan por las redes o plataformas, tal como se informó en la cuenta de la red social twitter de un medio y en un zócalo televisivo durante una entrevista a uno de los Directores del Ente, Gustavo López, quien sí se refirió a la preocupación por la proliferación de campañas de noticias falsas que circulan últimamente por Internet", indica el comunicado.

"Evidentemente hubo un error de interpretación por parte del medio", agrega el mensaje del organismo público.

Por su parte, Gustavo López , el vicepresidente de Enacom, dijo a LA NACION: "Me vinieron a hacer una nota preguntando si íbamos a hacer regulación. Le dije que no y el título no lo cambiaron nunca. No dije eso , lamentablemente el zócalo dice eso, pero no fue lo que yo dije".

López quedó envuelto en una polémica luego de una entrevista con la TV Pública. El canal dijo que, en el marco de la pandemia del coronavirus, el Gobierno impulsará una regulación del contenido de los portales de noticias.

El funcionario, que fue subsecretario general de la Presidencia durante la gestión de Cristina Kirchner, detalló: "Simplemente expliqué que se habían hecho una serie de recomendaciones para detectar noticias falsas y que, además, solicitábamos o pedíamos con el tema de la pandemia que se chequearan las fuentes".

"El problema es que la nota se tituló como que se iban a regular los portales. Incluso hasta hubo un tuit con eso mismo. Fue un error de quien puso el zócalo y después lo tuiteó", dijo López.

Ante la consulta de si se tiene en carpeta algún tipo de regulación en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19, respondió: "No se trabaja en ninguna nueva recomendación, más allá de las que ya se emitieron hace unas semanas. Es más, vamos a sacar un comunicado oficial firmado por el titular del Enacom".

Gustavo López, vicepresidente del Enacom, dio explicaciones tras la entrevista en la TV Pública en la que se refirió al contenido de los portales de noticias ante la pandemia del coronavirus

"Sí hay una preocupación nuestra por las noticias falsas que puedan alarmar a la población. De hecho, en la entrevista hago mención al portal de Télam que da pautas para chequear información", dijo López, que al ser consultado sobre las críticas que recibió el sitio de chequeos de la agencia oficial que desmentía noticias de medios, reconoció: "No entré al portal".

"No estamos para refutar ninguna noticia. No nos metemos en los contenidos -alegó-. Cualquiera puede decir lo que quiera y como quiera. Lo que decimos es que hay noticias falsas dando vueltas, que no es lo mismo que una noticia discutible o una opinión contraria. Me refería a noticias que, sabiendo que es falso, se publican como verdadero. Es la teoría de la 'real malicia'. Uno explica eso, pero después te clavan un zócalo y mandan un tuit."

"No nos metemos en los contenidos", insistió y dijo que había sostenido incluso que "el 99% del periodismo" trabajó bien el tema de la pandemia.

Por su parte, Gonzalo Quilodrán, otro de los directores del ente, se sumó a la polémica y dijo a LA NACION: "La Infodemia desgraciadamente es algo que sufrimos como sociedad, desde Enacom y sobretodo en momentos de mucha zozobra, hicimos una serie de recomendaciones a los medios de nutrirse de información proveniente de fuentes oficiales e idóneas, pero no existe de ninguna manera el espíritu de cercenar contenidos. Creemos antes que nada en la responsabilidad de los medios y el profesionalismo de periodistas".