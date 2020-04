Alberto Fernández durante la conferencia de prensa de ayer mostró algunas estadísticas, pero no el comparativo de cantidad de testeos respecto a los países que utilizó como ejemplo

José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de abril de 2020 • 17:27

La comparación que hizo anoche el presidente Alberto Fernández entre la cantidad de casos confirmados del nuevo coronavirus Covid-19, en la Argentina y en otros países, colocó otra vez en el centro del debate la cantidad de testeos que se realizan en el país. Un dato que el Presidente no expuso en su presentación y que eludió responder ante la consulta de una periodista que participó de la conferencia.

Mientras algunos especialistas consideran que el número de muestras debería ser mayor, otros opinan que es correcto el actual uso de las pruebas, y también están quienes consideran que no es una cifra a considerar.

En cuanto a los datos, en cantidad de test por habitante, la Argentina está muy por debajo de la mayoría de los países elegidos por el mandatario para explicar la importancia del aislamiento social preventivo y obligatorio, que se prorrogó por segunda vez y regirá hasta el 26 de abril próximo.

"La pregunta no debe ser cuántos testeos se hacen, sino si tendremos la posibilidad de realizar testeos suficientes para cumplir con un plan de detección de contagiosos en el día a día y en los centros de concentración de gente, como las estaciones de tren o los hospitales, cuando se acabe la cuarentena", dijo a LA NACION Fernando Polack, infectólogo pediátrico y creador de la Fundación Infant. "Evidentemente, el verdadero partido se juega el día que termine la cuarentena y deberemos ser extremadamente prolijos en quitar de circulación a infectados y sus convivientes en forma incesante hasta que termine esta interminable caminata", agregó.

Para el médico, "la clave no es, ni nunca será, la cantidad de tests en sí mismos". "Los chinos han resuelto sus problemas sin ellos en buena medida. De aquí a poco tiempo, van a sobrar opciones ya que hay decenas de tests en desarrollo. La clave es el plan de la post-cuarentena. Allí es donde debemos poner el foco. Con plan, todo test es útil. Sin él, podemos tener más tests que gente y vamos a tener problemas. Yo estoy confiado que, hoy, mucha gente está pensando en la mejor manera de estructurar un plan coherente de salida para utilizar esos mentados tests de forma eficaz ", completó.

Anoche, en una entrevista con LA NACION, Eduardo López, infectólogo del Hospital Ricardo Gutiérrez y miembro del comité de expertos que asesora al Poder Ejecutivo, había explicado: " Acá se testea a los sintomáticos, pero que requieren fiebre como primer síntoma, fiebre más algo más . Yo creo que la fiebre es un dato más, porque no está presente en el 100% de los casos como primer síntoma, solo aparece en el 50%, y después a las 24 o 48 horas. Entonces, por ahí, un individuo que tiene tos, si no tenemos facilidad para el testeo, pasa desapercibido".

"Si usted analiza tanto en adultos como en chicos los porcentajes de fiebre, al comienzo solo está presente en el 40% de los casos; en el 40%, la primera señal es tos... Habría que considerar 'sospechosos' a aquellos que tienen síntomas respiratorios. Que obviamente es la única manera de poder detectar a estos individuos. Ahora, usted va a decir: ¿si tenemos tan pocos positivos vamos a gastar un montón de tests? Pero si queremos disminuir al máximo posible la circulación del virus en la comunidad, tengo que detectar a estos individuos para aislarlos y evitar que contagien", argumentó López. " Lo que se está haciendo está bien. Mi único pequeño aporte sería que hay que testear más ", expresó.

En tanto, Pedro Cahn, infectólogo, director de la Fundación Huésped y también integrante del consejo asesor del Poder Ejecutivo, dijo esta mañana a Radio con Vos: "El porcentaje de testeos positivos en la Argentina ronda el 13 por ciento. Esto significa que el 87 por ciento de los test lo estamos usando en personas negativas. Esto es muy bueno porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no tiene que haber menos de un 10% de positivos y no menos de un 20% de positivos. Si te vas a uno de los extremos estás testeando demasiado poco o mucho. Si estás por debajo del 10% estás malgastando recursos. Si estás por encima del 20% estás testeando de menos".

"Pero vamos a un dato más importante: sabemos que el 5% de los casos necesita asistencia en terapia intensiva. Tenemos 107 personas en la actualidad en terapia intensiva. Si vos hacés las cuentas, en realidad no tendría 1975 casos sino 2050 ", dijo Cahn y agregó: "Si te guiás por la mortalidad, nosotros tenemos una tasa del 4.4% en este momento. Si sabés que la mortalidad aceptada en el mundo como mediana es de 3.4%, en realidad, todos tenemos que la mortalidad es mucho más baja. Deberíamos tener entre tres mil y cuatro mil casos. Es probable que tengamos más casos. Cuando hacés el dato de los muertos y de terapia intensiva, te da una idea de que no estás tan mal".

El asesor luego informó: "El ministerio está esperando la llegada de test rápidos para hacer estudios poblacionales. Ahí no te sorprenda que se convoque a gente que no haya tenido ningún síntoma en el último mes para ser testeado voluntariamente".

"Comparó manzanas con naranjas"

"El Presidente comparó manzanas con naranjas", cuestionó en diálogo con LA NACION el exministro de salud Adolfo Rubinstein, sobre los gráficos comparativos que mostró Alberto Fernández anoche.

"Lo que hizo fue mostrar y comparar los casos confirmados que son solo una muestra de los casos reales. Lo más objetivo que tenemos para inferir los casos reales de contagio es la tasa de letalidad. Es decir, el número de muertes. Si uno mira los datos de los países que más testean, allí la tasa de letalidad es entre 0.8 y el 1%. Son las estimaciones oficiales ahora porque antes se pensaba que la tasa era mayor", expresó.

Y completó: "Si uno analiza las muertes en la Argentina, que en este momento son 83, uno debería presumir que los casos reales son entre 8000 y 9000. Es decir, son cinco veces más que los casos confirmados. Cuando uno compara con Chile, que es lo que hizo el presidente ayer, se mide con un país que está testeando 10 veces más que nosotros. Ellos están en 3995 testeos por millón de habitantes y nosotros estamos en 397".

"Es fundamental testear más. La primera es por cuestiones epidemiológicas porque, si no, no tenés idea cuál es la trayectoria de la epidemia y la proporción de la población que se va contagiando. La segunda es una razón clínica. Tenés que aislar a los individuos que están infectados y a sus contactos, porque si no el virus sigue circulando", dijo Rubinstein y agregó: "Los países que testean mucho, la cantidad de casos positivos, está por debajo del 5%. Es más, son los que tienen la mortalidad más baja".

Sobre la comparación de la situación argentina con la de Chile y Brasil, Polack dijo: "Chile y la Argentina se parecen bastante, con un sistema sanitario y una organización un poco superior de la estructura de servicios en Chile, algo que no empezó ayer. Brasil padece un liderazgo absolutamente errático, donde el presidente contradice a diario a su propio ministro de salud. Esas cosas se pagan en vidas humanas".