El Presidente brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Salud, de Interior y el Jefe de Gabinete

Solo a partir de la semana próxima, el gobierno nacional determinará, a solicitud de los gobernadores, en qué ciudades y pueblos del interior se levantará de manera focalizada el aislamiento obligatorio y se pasará a un sistema de "cuarentena comunitaria", que permitirá la circulación interna de los habitantes. Todavía no está determinada la fecha ni los criterios generales que se van a aplicar, pero no será automático.

"Se analizará caso por caso", dijo el Presidente, en la conferencia en la que anunció una nueva prórroga de las medidas de confinamiento. En su entorno aclararon que no habrá levantamiento para provincias enteras, pese a que hay tres que no tuvieron ningún caso, Chubut, Catamarca y Formosa. Será ciudad por ciudad y pueblo por pueblo, de acuerdo a lo que proponga cada provincia, y no incluirá a los grandes centros urbanos.

El mismo intercambio con los gobernadores servirá para determinar en qué lugares y bajo qué condiciones se habilitará que los habitantes salgan de sus hogares para practicar actividad física. "Es una propuesta que nos hicieron varios gobernadores, veremos cuál es el protocolo y la factibilidad que tiene de cumplirse. La decisión es del gobierno nacional, no es de las provincias", dijo Alberto Fernández, ante la repregunta. Nada cambiará el mismo lunes. En el gobierno nacional insisten en que se tomarán el tiempo necesario para analizar cada propuesta.

La posibilidad del aislamiento comunitario se analiza desde el martes, cuando el Presidente mantuvo una teleconferencia con los gobernadores. Alberto Rodríguez Saá, de San Luis, planteó la idea, a partir de la realidad que transitan algunos pueblos chicos de su provincia, en los que no se registraron casos de coronavirus, ni siquiera ante testeos preventivos, realizados a personas que no presentaban síntomas. Como ocurre en algunos barrios pobres del conurbano bonaerense, la idea es que en aquellos lugares donde se declare la cuarentena comunitaria nadie puedan entrar ni salir de esa ciudad o de ese pueblo, para evitar riesgos de contagio.

¿Cuándo empezarán esos levantamientos focalizados? En el Gobierno evitan las precisiones. "Durante la semana, a requerimiento de las provincias", dijo a LA NACION un ministro que habla a diario con el Presidente. "Vamos a depender de lo que propongan los gobernadores", respondió otro. La última la palabra la tendrá Fernández. Antes, la definición pasará por el filtro del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, dos de los funcionarios que lo acompañaron en la conferencia.

En el escenario también estaba el ministro de Salud, Ginés González García. En la primera fila de asientos, la viceministra, Carla Vizzotti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. Uno de esos funcionarios aclaró que la prórroga se definirá por DNU y que los levantamientos focalizados y las excepciones que se vayan sumando se dictarán por medio de resoluciones administrativas del jefe de Gabinete.

El Presidente se atrevió a anticipar la posibilidad de una cuarentena comunitaria a partir del diálogo que mantuvo con los integrantes del comité de científicos. En los últimos días Fernández lo pensaba como una propuesta solo aplicable a pueblos "muy chicos". Se descarta la aplicación para provincias enteras. "Formosa está al lado de Chaco, que está llena de casos, y Chubut, al lado de Río Negro, donde se detectaron muchos casos asintomáticos", advierten en el entorno del Presidente.

En cuanto a los permisos para la actividad física, los gobernadores deberán presentar, junto con sus propuestas, un protocolo para evitar incumplimientos en la cuarentena. Esa iniciativa tampoco tiene una fecha precisa de aplicación. Se determinará por provincia y por ciudad. Después de tres semanas de confinamiento, en el gobierno nacional no están dispuestos a que nadie los corra.