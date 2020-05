Alberto Fernández dará mañana detalles de la nueva etapa del aislamiento; revisarán la reapertura de los comercios en la Ciudad de Buenos Aires Fuente: Archivo

Gabriel Sued Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2020 • 21:12

Escoltado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Alberto Fernández anunciará mañana una nueva extensión de la cuarentena por otras dos semanas y, por primera vez desde que se impuso el aislamiento por la pandemia del coronavirus, dispondrá medidas de mayor restricción de la circulación, centradas en el área metropolitana.

El retroceso parcial, una reacción ante el crecimiento marcado de contagios registrado en los últimos días en la Capital y la provincia de Buenos Aires, se sentirá principalmente en el transporte público de pasajeros entre los dos distritos: solo podrán viajar los trabajadores de actividades esenciales, que deberán tramitar un nuevo permiso, tal como se acordó anteayer en una cumbre tripartita de Nación, provincia y Ciudad.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde se registra el mayor salto en la cantidad de casos, analiza además si dispone el cierre de una parte de los comercios reabiertos la semana pasada, para contener la propagación del virus. El jefe de gobierno se reunirá mañana a la mañana con su equipo de trabajo para analizar los indicadores sanitarios y los índices de circulación de personas, y determinar si hay algo por revisar.

El resto del país, dirá el Presidente, seguirá en la fase cuatro de la cuarentena, de reapertura progresiva. Así se lo anticipó Fernández el jueves a los gobernadores que visitó, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manzur (Tucumán), y al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, al que recibió hoy en Olivos.

En la reunión que mantuvo a la tarde con el consejo de infectólogos, Alberto Fernández advirtió que no debe promoverse el consumo entre los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, foco principal de los contagios. El Presidente coincide con Kicillof en que la reapertura de negocios en la Capital hizo que más gente saliera a la calle.

En el gobierno porteño dijeron a LA NACION que el foco no está puesto en ningún rubro en particular, sino en evitar la conglomeración de personas. La marcha atrás que se analiza podría circunscribirse al cierre de algunos comercios en sectores puntuales y muy concurridos de la ciudad, como por ejemplo Once o Constitución, sin afectar al resto de los barrios porteños. Se evalúa además realizar un mayor control de las terminaciones del DNI, par o impar, que determinan los días permitidos para comprar productos no esenciales y hacer los paseos recreativos.

Como contrapartida, el gobierno bonaerense se comprometió a analizar si algunas de las actividades industriales reabiertas la semana pasada derivaron en un riesgo mayor de contagios. El gobernador también reunirá a su equipo de colaboradores antes de partir hacia Olivos. Los anuncios, previstos para el atardecer, serán acompañados con una conferencia de prensa, mismo formato que el 8 de mayo.

El gobernador también analiza si es necesario ampliar la lista de actividades comerciales vedadas en el Gran Buenos Aires, como peluquerías, venta de indumentaria, jugueterías, artículos de esparcimiento y deportes, hoteles, bares y restaurantes.

La llegada de un pico de contagios marca las decisiones a uno y otro lado de la General Paz. De los 718 casos de hoy, 670 (el 93 por ciento) corresponden a la Capital y a la provincia. En la ciudad de Buenos Aires, donde se registraron 404 contagios, se muestran preocupados por la cifra, pero sostienen que no se debe a un brote descontrolado, sino al crecimiento a la multiplicación de testeos en las villas.

En la provincia de Buenos Aires, que hoy tuvo 266 casos, se lamentan de que hayan reaparecido contagios en municipios que habían pasado muchos días en cero, como Mar del Plata y Bahía Blanca. Los distritos de mayor circulación del virus siguen siendo La Matanza y San Martín, seguidos por el cordón del sur del conurbano que integran Quilmes, Lanús y Avellaneda. El intendente de este último municipio fue uno de los que más insistió para que se restrinja el transporte público con la Capital, después de que se enteró de que cinco de los últimos casos en si distrito habían contraído el virus en una fábrica textil de Barracas.