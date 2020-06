Los casos crecen en 10 aglomerados del conurbano y en la provincia empiezan a ver con preocupación a La Matanza Fuente: Archivo

María José Lucesole Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2020 • 20:08

LA PLATA.- La pandemia cobró fuerza inusitada en las villas, asentamientos y barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires: en el último mes los contagios detectados pasaron de uno a 1231 en el distrito gobernado por Axel Kicillof, que ensaya un cambio en la estrategia.

Claro que también se multiplicaron la cantidad de testeos y el personal que busca detectar a los enfermos en el interior de los asentamientos vulnerables, en el mismo período. Mientras que al 5 de mayo solo se informaban los casos hallados por el operativo Detectar, en el transcurso del mes pasado se sumaron decenas de operativos del ministerio de Salud.

Operativo en el barrio José Luis Cabezas Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Lo focos de circulación comunitaria más grandes siguen siendo la Villa Azul, con 251 contagios, y la Villa José Luis Cabezas, con casi 40 casos confirmados. Los dos aglomerados están aislados, al menos de manera parcial en parte de su extensión.

La Villa Azul, situada entre Quilmes y Avellaneda, ya registró dos muertos por Covid-19. En cambio, el barrio Cabezas, situado entre Berisso y Ensenada, no tiene que lamentar decesos. Pero las autoridades temen que la mayoría de los 54 casos registrados como sospechosos puedan dar positivos, ya que en el lugar no se cumplía la cuarentena, según se estableció.

"Villa Azul es el ejemplo más claro de la injusticia", dijo Alberto Fernández Fuente: LA NACION

El virus también circula con fuerza en las villas y asentamientos Itatí y La Matera (Quilmes), La Fe (Lanús), Hidalgo, La Cárcova, La Rana y Lanzone (San Martín).

La pelea contra la pandemia recién comienza en los 1800 barrios populares donde viven 430.000 familias: falta relevar varios de los asentamientos, de La Matanza, el distrito que lidera el total de casos acumulados en este territorio.

Dificultades

Mientras el Estado llega con testeos a los barrios postergados, el Covid-19 se esparce con velocidad. Los contagios se profundizan no solo por el hacinamiento: la cuarentena es difícil de cumplir para los trabajadores de la economía informal, como los cartoneros. Si no salen de su casa, no comen.

La estrategia de aislar villas, sugerida por el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, no es un modelo aceptado por estas comunidades, que también se niegan a trasladarse masivamente a centros de salud. Los habitantes de barrios vulnerables demandan un tratamiento individual de cada situación.

Los contagios en villas representan el 18,56% del total de los 6632 casos de la provincia Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

El crecimiento casos de coronavirus en barrios populares de la provincia de Buenos Aires alarma a las autoridades, que temen que "estalle" el sistema de salud. Los contagios en villas representan el 18,56% del total de los 6632 contagios registrados en el último informe oficial.

Los intendentes de los distritos de la tercera sección electoral se reunieron con el gobernador, Axel Kicillof, para analizar los pasos a seguir en la cuarentena. En el encuentro se analizó la situación epidemiológica de los municipios. El mapa de calor inquieta a las autoridades del AMBA.

Preocupación por La Matanza

"Ya se está pintando La Matanza (donde aún no se detectaron focos comunitarios en asentamientos). Van a aparecer distritos del conurbano coloraditos", admitió el ministro de Salud, Daniel Gollán.

El distrito más poblado del territorio, La Matanza, lidera el número de enfermos en toda la provincia, con 872 contagios. Le siguen Quilmes, con 715; y Avellaneda, con 521 (que comparten el foco comunitario en Villa Azul); San Martín, con 375; Lanús, con 352; Lomas de Zamora, con 320; y Almirante Brown, con 296.

Luego está Merlo (282), Tres de Febrero (203), Escobar (202), Florencio Varela (196), La Plata (194), Morón (190) y Moreno (189). A continuación está San Isidro (181), Berazategui (173), Tigre (161), Ezeiza (158), Malvinas Argentinas (155), Vicente López (138), San Miguel (118), Pilar (159).

Un escalón más abajo casos le siguen San Vicente (83), Ituzaingó (59), Presidente Perón (44), Luján (43), Zárate (38), Berisso (30), General Rodríguez (26), Marcos Paz (20), Exaltación de la Cruz (10) y Brandsen (9).