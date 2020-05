El Presidente realizó gestos que contradicen las indicaciones sanitarias para evitar la circulación del coronavirus Crédito: Gentileza Radio Formosa

Ayer, el presidente Alberto Fernández visitó Formosa . Allí, entre lo más sobresaliente de su actividad, anunció el otorgamiento de fondos para la ejecución de obras públicas en la provincia y manifestó su distanciamiento del planteo de la diputada oficialista Fernanda Vallejos para que el Estado nacional se quede con parte de las empresas. Sin embargo, en otros pasajes de su visita el jefe de Estado realizó polémicos gestos que contrastan con las indicaciones sanitarias para evitar el contagio del coronavirus .

En un video que circula por las redes sociales se lo ve a Fernández, con el tapabocas por debajo de la boca, en una breve caminata a poca distancia de una manifestación de la que extrae un celular para tomarse una selfie con algunos de sus seguidores que lo vitoreaban.

El medio local Radio Formosa consignó que el encuentro entre Alberto Fernández y los simpatizantes se realizó antes de ingresar al Hospital Odontológico de Formosa donde iba a brindar una conferencia de prensa.

Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio, se hizo eco de lo sucedido y compartió en su cuenta de Twitter las imagenes.

En otro momento, cuando el Presidente terminó con su discurso, se abrazó con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán sin respetar las reglas que impone la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

A pesar de que Formosa -como Catamarca- no registró ningún caso de coronavirus desde el inicio de la pandemia en la Argentina y se encuentra en una fase de flexibilización de las restricciones, las concentraciones masivas aún no están permitidas. Recién, desde esta semana, tan sólo se autorizaron los encuentros familiares de no más de diez personas, los domingos y feriados entre 9 y 16 horas.

Visita oficial

El Presidente llegó a la provincia acompañado por los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; de Obras Pública, Gabriel Katopodis, y de Agricultura, Luis Basterra, el Presidente firmó con Insfrán una serie de convenios que incluyen el otorgamiento de fondos para la ejecución de obras públicas en la provincia.

Además, le brindó al gobernador formoseño su apoyo, cuestionó la gestión de Mauricio Macri y recordó a Néstor Kirchner. La visita se da en el marco de una gira del primer mandatario por el interior. "Si por cuatro años se habían olvidado de Formosa, este 28 de mayo venimos para volver a ponerla de pie", dijo el primer mandatario.