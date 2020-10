La guardia del hospital Ferreyra en la ciudad de Córdoba Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

CORDOBA.- En la reunión virtual que el presidente Alberto Fernández mantuvo con los gobernadores antes de los anuncios de la continuidad de la cuarentena y de mayores restricciones en la circulación de 18 provincias, la economía dijo presente y en voz alta. Los mandatarios de distritos "productivos" -aquellos que dependen fuertemente de la actividad privada- plantearon que la situación fiscal es complicada y la macro nacional no acompaña, por lo que retornar a limitaciones extremas es muy complicado.

En general imperó cierta sorpresa por el imprevisto endurecimiento del discurso presidencial. Por eso, para tratar de exhibir cohesión, el Gobierno organizó una solicitada que se publica este domingo en los principales medios nacionales, que lleva el aval de todos los gobernadores.

La Nación, para flexibilizar posiciones, aseguró que seguirá la asistencia económica, quedan $20.000 millones de ATN para distribuir y se renovaría el fondo fiduciario, que fue de $60.000 millones.

Después de la reunión del ministro de Educación, Nicolás Trotta, con sus pares provinciales, cuando se empezó a fortalecer la idea de que la Rosada pretendía que en la agenda sobresalieran el regreso a clases, cómo serían las vacaciones de verano y el regreso del transporte aéreo y de larga distancia, entre algunos ministros provinciales surgió la percepción de que la mirada de la pandemia era "AMBA centrista". El discurso del Presidente, finalmente, no fue por el camino previsto y se centró en los problemas del interior del país.

La intención de Fernández era ir "más a fondo" con las restricciones; las provincias más grandes y con menos dependencia de las arcas centrales analizan que la actividad tiene una recuperación lenta (incluso con caídas en el último mes), los ingresos están "flojos" y los gastos siguen altos por las medidas de contención de la pandemia. Por eso la insistencia en que la Rosada deberá seguir acompañando con recursos extras, fuera de la coparticipación.

El transito en la ciudad de Córdoba, esta mañana Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

También se debatió que la sociedad no responde de la misma manera que al comienzo a las limitaciones. "Se acabó la banca social", graficó un funcionario provincial. En Córdoba, Santa Fe y Mendoza -tres distritos importantes y con alta incidencia del sector privado en su economía- admiten que atraviesan momentos "muy complicados" de la pandemia (en las dos primeras, incluso, el "peor"), pero también reconocen que el margen de maniobra político es muy escaso. La "sugerencia" de endurecimiento de la Rosada ayudó, en algunos distritos, a asumir decisiones más difíciles.

"Hay cansancio social, incertidumbre económica y temor por la salud, un cóctel de difícil gestión", deslizó un funcionario cordobés. Casi en paralelo al anuncio del Presidente, el gobernador Juan Schiaretti difundió un video en el que reforzó el llamado a la responsabilidad social. Este sábado insistió en ese punto, reiteró que las reuniones sociales clandestinas son la principal fuente de contagios y repasó cómo se reforzó el sistema de salud (se suman 490 nuevas camas de terapia intensiva la próxima semana). Prometió "ayuda" para las actividades que se paralizarán los próximos 14 días, después de indicar que es uno de los distritos con más actividad habilitada desde hace meses.

El gobernador santafesino, Omar Perotti, firmó el decreto después de los anuncios del Presidente. No hay muchos cambios respecto de lo actual: la apertura de comercio mayorista y minorista de rubros no esenciales queda a discreción de los intendentes entre las 10 y las 19.30; bares, restaurantes y heladerías no pueden tener una ocupación mayor al 30%, además de cumplir con todo el protocolo de higiene y distanciamiento; las obras privadas con hasta diez trabajadores siguen autorizadas; también los shoppings, de 10 a 19.30.

En Santa Cruz la gobernadora Alicia Kirchner recién este lunes publicará las medidas a seguir en consonancia con el decreto nacional; las decisiones alcanzarían a Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate, las tres zonas más afectadas por los casos. Una situación similar se da en Salta, donde el lunes se reunirá el Comité Operativo de Emergencia local (COE) y definirá cómo sigue la situación. La capital seguiría en aislamiento y el departamento de San Martín pasaría a distanciamiento.

La peatonal de la ciudad de Tucumán Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font

En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez rechaza las restricciones sugeridas por Fernández y negocia cómo avanzar; San Juan -donde hay circulación restringida- espera el decreto nacional para ver las "implicancias" locales. En Jujuy -por la marcada baja de la curva de contagios- desde el viernes está habilitada la circulación vehicular interjurisdiccional. También Gerardo Morales decidió el cierre de hospitales de campaña, que continuarán armados ante la posibilidad de rebrotes. Toda la provincia ingresó en zona amarilla; escenario en el que se habilitarán diez ferias sociales en distintos puntos de la capital y también diversas actividades comerciales.

Tucumán, con un promedio de 950 casos y una veintena de fallecimientos por día en la última semana, es una de las provincias más complicadas y con el sistema sanitario trabajando al límite. Desde este fin de semana rigen restricciones que apuntan a reducir al máximo la circulación para frenar los contagios. El COE local decidió limitar la circulación entre los municipios a partir de este sábado para aquellas personas que no cuenten con el Permiso Único de Circulación Interjurisdiccional. Ese movimiento solo está habilitado de lunes a viernes, hasta las 18; mientras que los sábados y domingos se podrá transitar hasta las 15.

Con la colaboración de Mariela Arias (Santa Cruz); Fabián López (Tucumán); Luis Colqui (Jujuy)

