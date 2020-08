Dellarossa recibió apoyos del PRO y de colegas intendentes. Crédito: Gentileza Red Panorama

CÓRDOBA.- El intendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa (Juntos por el Cambio), sumó apoyos después de haber sido imputado por la Justicia por abuso de autoridad y desobediencia por permitir que pese a las restricciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) provincial se abrieran los comercios en medio del aislamiento por el coronavirus.

Dellarosa primero adhirió a la decisión con un decreto, pero ante la presión del sector comercial, de palabra los habilitó. Lo apoyaron su colega radical de Bell Ville y la presidenta de Pro a nivel nacional, Patricia Bullrich.

Un dato extra en este contexto es que el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora -peronista y hombre del gobernador Juan Schiaretti- le pidió al presidente Alberto Fernández que tenga "sintonía fina" con las decisiones que adopta en medio de la pandemia. "En un país tan grande como la Argentina, con distintas realidades, se vuelve complicado plantear definiciones desde la Presidencia para todos por igual", dijo en una entrevista con Notify. La Provincia acató el decreto de suspensión de reuniones sociales, y esta es la primera vez que indirectamente se lo cuestiona. Los gobernadores se enteraron de la decisión por los medios.

El Intendente Dellarossa fue imputado por la Justicia cuando el fiscal de Instrucción Fernando Epelde actuó de oficio (dijo haber recibido una serie de amenazas tanto él como a su familia y tiene custodia policial en la casa). Horas más tarde sumó una denuncia penal del COE, presentada por su director Juan Ledesma. También señala que Dellarossa habría cometido los delitos de abuso de autoridad y de poner en riesgo a la salud pública. La ciudad, ubicada en el sureste de Córdoba, acumula 225 casos de coronavirus.

La defensa del macrismo

Bullrich afirmó que Dellarossa está actuando "para defender a la economía, a los vecinos, a la economía de las familias" de Marcos Juárez. "Llevarlo a un proceso penal a un intendente que defiende a su gente es, realmente, algo absolutamente por fuera de las normas democráticas, de las normas de autonomía que una sociedad tiene. Él lo hace con la total y absoluta responsabilidad del cuidado de la gente", agregó la funcionaria macrista.

Sostuvo que como presidenta de Pro "apoyamos total y absolutamente a Dellarossa y vamos ayudarlo en esta situación difícil que está viviendo. Todos los vecinos están con su intendente porque todos se cuidan, todos quieren trabajar, todos quieren que Marcos Juárez crezca.¡Fuerza Pedro porque tu partido, tu coalición, están con vos!".

Legisladores e intendentes de Juntos por el Cambio cordobeses hicieron una carta abierta de apoyo: "Los vecinos de Marcos Juárez, como así también de localidades cercanas pueden dar fe de la actitud, el esfuerzo y el compromiso del Intendente Pedro Dellarossa, tanto en defensa de la vida, como principal valor social, en armonía con el resto de los derechos y garantías de la población. No pretendemos ni debemos inmiscuirnos en la labor judicial, ni polemizar con ella. Pero sí, con espíritu colaborativo apelamos al 'sentido común' como principal instrumento de valoración para comprender que en la complejidad de la crisis que estamos viviendo, necesitamos muchos Dellarossa en cada rincón donde haya dificultades".

Bell Ville

El intendente de Bell Ville (ciudad vecina de Marcos Juárez), Carlos Briner, indicó a LA NACION que hay una serie de situaciones en el corredor de Pilar-General Roca en la provincia que generan un "cocktail" de fisuras. Apuntó que hace 15 días el COE llegó a testear a Bell Ville sin hacer el anuncio de manera oficial. Se hicieron 122 exámenes, 21 quedan en cuarentena y se filtran los nombres "por lo que hay una investigación judicial en marcha". Finalmente ninguno fue positivo.

El primer caso en la ciudad fue hace diez días y "antes de que apareciera, el COE decidió volver a todo el corredor a fase 3. Pagamos justos por pecadores -agrega-. Como Intendente no adherí a la ley provincial que fija multas y que permite a los municipios quedarse con un 30%. No adherí porque apuesto a seguir educando; la gente está fundida, hastiada y deprimida no se la puede presionar más". En Bell Ville hay tres casos, sin circulación comunitaria.

Sobre su apoyo a Dellarossa, enfatizó: "Me solidarizo con el pueblo de Marcos Juárez y con el Intendente, quien está bajo presión como todos. Respeto la ley pero hay cuestiones que deben explicarse. En la ciudad de Córdoba, donde hay circulación comunitaria del virus, no hay cierres de locales y en el interior sí".